1 Puanla Yetinen EYMS 1 Sıra Geriledi

Süper Ligin 7’nci haftası geride kalırken, haftaya 7 puanla puan cetvelinin 11’inci sırasında giren Evkur Yeni Malatyaspor, kendi sahasında Atiker Konyaspor’la 1-1 berabere kalmasına ve 1 puan almasına rağmen, bir sıra gerileyerek haftayı 12’nci sırada kapattı. Cumartesi günü oynanan karşılaşmada, Kardemir Karabükspor’u son dakika golüyle 3-2 mağlup eden Galatasaray, puanını 19’a ve en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını da 5’e çıkararak liderliğini sürdürdü.

Milli takımın 6 Ekim’de Eskişehir’de İzlanda, 9 Ekim’de de Finlandiya ile bu ülkenin Turku kentinde oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme maçları nedeniyle liglere bu hafta ara verileceğinden bu hafta sonunda lig maçı bulunmuyor.

TOPLU SONUÇLAR VE PUAN CETVELİ..

Süper Ligin 7’nci haftasında Cuma, Cumartesi ve Pazar günü oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Bu sonuçların ardından puan sıralaması şöyle oluştu:

SÜPER LİG PUAN CETVELİ

MİLLİ MAÇ ARASINDAN SONRA..

Milli takımın maçları nedeniyle ara verilen ligde, 13, 14, 15 ve 16 Ekim tarihlerinde oynanacak 8’inci hafta maçlarının programı şöyle:

Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com

FOTO: Evkur Yeni Malatyaspor’un Atiker Konyaspor maçına çıkan kadrosu (Ferdi DURDU)