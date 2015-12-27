1. ve 5. Sınıf Kayıtları Tamam

Milli Eğitim Bakanlığı, 1. ve 5. sınıfların okul kayıtlarının tamamlandığını bildirdi. 1 milyon 863 bin 230 çocuğun 1. sınıfa, 1 milyon 237 bin 986 öğrencinin de 5. sınıfa yerleştirildiği kayıtlar, E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden çocukların MERNİS bilgileri esas alınarak adreslerine ey uygun okula, herhangi bir başvuru olmaksızın yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2013-2014 eğitim öğretim yılı için ülke genelindeki bütün resmi ilkokulların 1. sınıflarına ve bütün resmi ortaokulların 5. sınıflarına öğrenci kayıtları çocukların MERNİS bilgileri esas alınarak, ikametgahlarına en uygun okula, herhangi bir başvuru olmaksızın, Bakanlık tarafından E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapıldığı belirtildi. Mecburi ilköğretim çağına giren toplam 1 milyon 863 bin 230 çocuğun tamamı 1. sınıflara, 1 milyon 237 986 öğrencin de 5. sınıflara yerleştirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Velilerimiz, Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr internet adresinde yer alan ‘Veli Bilgilendirme Sistemi’nden, çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu ve okulun iletişim bilgilerini öğrenebileceklerdir. Bu uygulama ile velilerimiz herhangi bir kırtasiyecilikle uğraşmadan, zaman kaybetmeden, belge temin etmeden ve başvuru ücreti, kayıt parası, zorunlu bağış gibi tartışmalara girmeden çocuklarının kayıtlarını gerçekleştirmiş olmaktadırlar.”

Doğum tarihleri 2008 Nisan-Eylül aylarında bulunan ve dolayısıyla kayıtları veli isteğine bağlı çocukların da ikametgahlarına en uygun ilkokullara geçici olarak yerleştirildiği kaydedilen açıklamada, bu yaş grubundaki çocuğunu birinci sınıfa göndermek isteyen velilerin okula yazılı istekte bulunmaları okula kesin kayıtları için yeterli olacağı belirtildi. Ortaokul 5. sınıflara kayıtların da MERNİS üzerinden adres uyumlu olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu bağlamda ilkokulu tamamlayan bütün öğrencilerin ortaokul kayıtlarının ikametgahlarına en uygun okullara gerçekleştirildiği vurgulandı.

“Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ile aziz şehitlerimizin ve muharip gazilerimizin çocuklarının kayıtları, velilerinin istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri halinde, 2013-2014 eğitim öğretim yılı başında, istedikleri resmi okula yapılacaktır” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra görev yeri değişen kamu görevlileri ile ikamet adresi değişen vatandaşlarımızın çocuklarının kayıtları, müracaatları halinde, yeni adreslerine en uyumlu okullara sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Herhangi bir nedenden dolayı hiçbir okula kaydı yapılmamış çocuklarımızın velileri, öncelikle ilçe nüfus müdürlüğüne giderek adres kontrolü yaptıracak, ardından ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkililerini bilgilendirecektir.10. özel okullara, konservatuarlara ve imam hatip ortaokullarına adrese dayalı kayıt işlemi yapılamadığından, E-Okul işlemleri açıldığında, çocuklarını özel okul, konservatuar veya imam hatip ortaokullarına kaydettirmek isteyen velilerin doğrudan bu okullara başvurmaları yeterlidir. Bu okulların yöneticileri, başvuran velilerimize gerekli kolaylıkları sağlayarak kayıt ve nakil işlemlerini gerçekleştireceklerdir.”