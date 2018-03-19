1 Yıl Seyirden Men Cezası Aldılar

Spor Toto Süper Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe müsabakasında, oyun alanına giren 2 kişiye spor seyrinden men cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde aileleriyle spor müsabakalarını seyredebilmeleri için spor alanlarıyla çevresinde gerekli denetim ve kontroller yapıyor.

Bu kapsamda kentte 11 Mart’ta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe müsabakasında oyun alanına giren 2 kişiye, bir yıl süre ile seyirden men tedbiri uygulandı.

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi amacıyla hazırlanan el broşürü, pankart ve afişler müsabaka öncesi seyircilere dağıtıldı.