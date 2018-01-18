1 Yılda 36 Milyon Metreküp Atıksu Arıtıldı

MASKİ Genel Müdürü, önümüzdeki yıllarda 7 atıksu arıtma tesisi yapımının planlandığını, bunların yapılmasıyla Malatya’nın tamamının atıksularının doğaya kazandırılacağını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü kullanım sonucunda oluşan atıksuların doğaya zarar vermesini önlemek için Malatya genelinde 2017 yılında yaklaşık olarak 36 milyon metreküp atıksu arıtıldı.

Konu ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Suyun canlıların yaşamı için öneminin farkındayız. Vatandaşlarımıza kaliteli ve sağlıklı içmesuyu ulaştırmak için yoğun altyapı çalışmaları yapıyoruz. Suyun vatandaşa ulaştırılması kadar kullanılan suyun doğaya geri kazandırılması da önemli. Kullanım sonucu oluşan atıksuların doğaya verdiği zararın önüne geçebilmek için atıksu arıtma tesislerimizde çalışmalar yapıyoruz. Malatya genelinde 7 adet biyolojik arıtma tesisi ve 15 adet doğal arıtma tesisimiz var. 2017 yılında Malatya merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizde toplamda 35 milyon 104 bin metreküp atıksu arıtıldı. Yeşilyurt ilçesi Fatih ve Özal Atıksu Arıtma Tesislerimizde ise toplam 66 bin metreküp atıksu arıtıldı.

Tesislerimizde 2017 yılında yaklaşık 36 milyon metreküp atıksu arıtılarak tekrar doğaya kazandırıldı. Battalgazi bölgesinde bulunan atıksu arıtma tesislerimizde tam kapasite ile çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki yıllar için yapılmasını planladığımız 7 adet atıksu arıtma tesisimiz var. Tesis sayılarımız tamamlandığında Malatya’nın tamamının atıksuları arıtılarak doğaya kazandırılacak. Malatyamızın her noktasını koruma altına alıp, çevre kirliliğinin önüne geçmek için çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Bülten- malatyahaber.com