10 Ayda Tamamlandı

İstanbul’da Malatyalı iş adamı Mustafa Başdemir’in yapımını üstlendiği ve Malatya Valiliği ile İnönü Üniversitesi’nin de katkı sunduğu “Hayriye Başdemir İlköğretim Okulu” binası İnönü Üniversitesi kampüsünde tamamlanarak öğrencilerin hizmetine törenle sunuldu.

Okulun açılış töreninde, Vali Ulvi Saran, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik ve iş adamı Mustafa Başdemir konuşma yaparak, eğitimin önemini anlattılar.

İnönü Üniversitesi kampüsünde 21 yıldır hizmet veren Kampüs İlköğretim Okulu’nun yetersiz koşullar altında eğitim vermesi nedeniyle yapılan yeni okulun, ihtiyacı karşılayacağı bildirildi.

Malatya’nın ilk çelik konstrüksiyonlu ve Osmanlı mimarisi görünümünde olan Hayriye Başdemir İlköğretim Okulu’nun temeli 2010 yılının mayıs ayında atılmıştı. 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan ilköğretim okulunun açılmasıyla birlikte öğrenciler, daha modern bir binada eğitim sürdürmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Toplam 181 öğrencisi ve üç katlı olan Hayriye Başdemir İlköğretim Okulunun bir anasınıfı, 8 dersliği, Bilişim Teknolojileri Sınıfı, Fen ve Teknoloji Laboratuvarı, Kütüphanesi, Kapalı Spor Salonu ve Engelli Asansörü bulunuyor.

Törende, eğitime katkısından dolayı Vali Saran, iş adamı Başdemir’e plaket verdi.