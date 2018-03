Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz’ı ziyaret etti.

Poyraz, ziyaretinden dolayı milletvekili Mustafa Şahin’e teşekkür ederek, Ağustos ayı içerisinde Malatya Vergi Dairesi Başkanı olarak göreve başladığını ifade etti.

Poyraz, Malatya’da vergi noktasında önemli bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını kaydederek, “İyi bir kurumsal yapıya sahibiz. Yeniden yapılandırma kapsamında müracaatları almaya başladık. Şuana kadar 10 bin civarında başvuru aldık. Başvurular iyi gidiyor” dedi.

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz’a görevinde başarılar diledi.

Şahin, her alanda devasa çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Malatya, kayıt dışı ekonominin bile en yoğun olduğu dönemlerde, birçok şehirden kahir ekseriyetinden daha da farklı olan; vatanına, milletine güven duyan insanlarımızın harman olduğu bir ilimiz. Benim temennim, bugüne kadar özellikle ülkemizin istikrarsız olmuş olduğu dönemlerde, çok ciddi badirelerden geçtik. Ama Allah’a hamdolsun son yıllarda bunların tümünün birden üstesinden gelen bir yönetimle, ciddi atılımlar gerçekleştirdik. Her alanda devasa çalışmalar yaptık. Her alanda olduğu gibi mali prosedürün uygulanması noktasında iyi bir organizasyon yapıldı” diye konuştu.