10 Bin Konutta Elektrik Kesintisi!

FEDAŞ, 9 Kasım Perşembe günü Beylerderesi civarındaki bölgenin bir bölümü ile Hekimhan ilçesine bağlı bazı kasaba ve köylerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

FEDAŞ’ın açıklaması şöyle:

“09.11.2006 tarihinde saat:08.00’dan – 16.00’a kadar Fırat Elektrik A.Ş. Malatya İl Müdürlüğü tarafından yapılan bakım onarım çalışması nedeniyle aşağıda isimleri yazılı bölgelere elektrik verilemeyecektir.

Onbinkonutlar komple, Rahime batu kolleji, Hilal öğrenci yurdu, Kurşunlu beldesi, Deveçimeni, Dikenli, Gelengeç, Yeşilköy, Delihasanyurdu köyleri.”