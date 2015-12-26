10 Bin Öğrenciye Giysi Yardımı

Doğanşehirli hayırsever işadamı Vahap Küçük(sağda telefonla konuşan), her yıl binlerce öğrenciye giyecek yardımı yapma geleneğini, bu yıl da 10 bin öğrenciye “adlarına hazırlanan paketlerin dağıtımıyla” sürdürdü.. Hayırsever işadamının hazırlattığı giysi paketlerinden 4 bin’i kendi ilçesinde, 6 bin’i ise diğer ilçelerde dağıtılıyor..

LC Waikiki ve Taha Tekstil ortaklarından hayırsever işadamı Vahap Küçük, Malatya’nın ilçelerinde okuyan yaklaşık 10 bin öğrenciye giyecek yardımı yaptı.

Yaklaşık 400 bin YTL tutarındaki yardımlar, İstanbul’daki fabrikalarda her öğrenci için ayrı ayrı paketlendi. Öğretmenlerin sınıflardan fakirlik ve ihtiyaç durumuna göre tespit ettikleri listelere göre hazırlanan giyim malzemeleri, TIR’la Malatya’nın ilçelerine getirilerek dağıtıldı. Doğanşehir İlçesi’nde 4 bin öğrenciye yapılan yardım törenine katılan işadamı Vahap Küçük, çocukları sevindirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Doğanşehir Kaymakamı Mustafa Eldivan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ender Sümer’in de katıldığı yardım töreninde çocuklarla yakından ilgilenen işadamı Vahap Küçük, “Amacımız muhtaç öğrencilere bir nebze olsa da yardımcı olmaktır. Bunun yanında planlı ve programlı dağıtımla diğer hayırseverlere de örnek olmak istedim. Küçük çocukların bu mübarek günde sevinmeleri bizler için mutluluğun en büyüğüdür. Ömrümüz oldukça bu yardımlara devam etmek düşüncesindeyiz” dedi.

İşadamı Vahap Küçük, Doğanşehir İlçesi’nde 4 bin, Akçadağ İlçesi’nde bin ve diğer ilçelerde ise 5 bin olmak üzere toplam 10 bin öğrenciye 400 bin YTL tutarında yardım yaptı.