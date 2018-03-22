“10 Bin Ton Kapasiteli Depo Tesisi Kurulacak”

Malatya Ticaret Borsası tarafından hazırlanan Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Projesi’ne Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 12 milyon lira destek verecek.

Kalkınma Bakanlığınca başlatılan Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında borsa tarafından hazırlanan 18 milyon 886 bin 818 lira tutarındaki Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Projesi, FKA’dan destek almaya hak kazandı.

Malatya Valisi ve FKA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaban ile Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, FKA tarafından projeye 12 milyon lira destek verilmesine ilişkin protokolü imzaladı.

Vali Kaban, imzanın ardından yaptığı konuşmada, projenin çok önemli olduğunu söyledi.

Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Projesi’nin kentin en stratejik tarım ürünü olan kayısının kalitesine göre sınıflandırılarak modern altyapıya sahip sağlıklı ortamlarda depolanmasına, daha iyi şartlarda pazarlanmasına ve Malatya’nın kayısı ticaretinde çok önemli bir merkez olmasına büyük katkılar sağlayacağının altını çizen Kaban, şöyle devam etti:

“Kayısı fiyatındaki istikrarı sağlamak ve uygun koşullarda finansman temini oluşturmak suretiyle üreticilere önemli destekler sağlayacak proje kapsamında, Malatya’da 10 bin ton kapasiteli lisanslı bir depo tesisi kurulacak. Tarım ürünleri ticaretini kolaylaştıran ve bir güven mekanizması oluşturan lisanslı depoculuk sistemi, üretici, tüccar, sanayici ve ihracatçılara önemli kazanımlar sağlayacaktır. Sanayici ve ihracatçı işletmeler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan miktar ve kalitede ürüne istenilen zamanda ulaşılabilmesine ve ürünün fiziki dolaşımı yerine elektronik ürün senedi aracılığıyla alınıp satılmasına imkan sağlayacak projeyle kayısı tarımı, ticareti ve sanayisi başta olmak üzere ilin ekonomisine büyük katkı sağlanacaktır.”

AA