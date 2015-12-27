10 Dakika Sürdü Etkili Oldu
Malatya’da kısa süreli dolu ve yağmur etkili oldu.
Dolu yaklaşık 10 dakika yağdı.Yaklaşık yarım saat yağan yağmur, küçük gölcükler oluşturdu.
Bu arada, Meteoroloji’den alınan bilgiye göre, Cumartesi günü de yağmur bekleniyor. Önümüzdeki 4 gün Malatya ve çevresinde aralıklı olarak yağmurun yağacağı tahmin ediliyor.
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