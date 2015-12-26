10 Ekibi Peşine Taktı!..
Malatya’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü, kovalamaca sonucu yakalandıktan sonra gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, gece Arap Osman Kavşağı’nda polis ekiplerin durdurmak istediği R.Ö. adlı şahıs, kullandığı 44 KT 222 plakalı lüks aracı ile kaçtı. Uzun süre ekipleri peşine takan sürücü, Sanayi Sitesi içerisindeki kavşakta durduruldu.
Yaklaşık 10 ekip aracını birden peşinde sürükleyen R.Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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