“10 Kat Fazla Hizmet Verildi”

AKP Kale Belediye Başkan Adayı Cemal Akdemir’in Kale ilçesinde seçim bürosunun açılışı yapıldı.

Kale ilçesindeki seçim bürosu açılışı miting havasında geçti. Açılışa, AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Mustafa Şahin, Hüseyin Cemal Akın, Malatya Belediye Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Çakır, Malatya İl Başkanı Avukat Bülent Tüfenkçi, Kale İlçe Başkanı Kazım Çiçek ve partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“BİZİ DİĞERLERİNDEN FARKLI KILAN YAPTIĞIMIZ HİZMETLERDİR”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Kale’nin, genel seçimlerde Malatya ve Türkiye’de kalesi olduğunu ifade ederek, Kale’nin yerel seçimlerde de Malatya’nın kalesi olacağını söyledi.

İnsanlara hiçbir zaman hamaset yapmadıklarını kaydeden Şahin, “Yapmayacaklarımızı vaat etmedik. Bol keseden atmadık. Yapacağımız hizmetleri vaat ettik. İnsanlarımız bizi hizmetlerimizle tanıdılar. Bizi diğerlerinden farklı kılan budur. Onlar söylediler, biz millete hizmet ettik. Onlar millete efendilik ettiler, biz millete hizmetkar olduk. Onlar hükümdarlık yaptılar, biz insanlarımızın eksiklerini giderme adına dualarına talip olduk’’ dedi.

“10 KAT FAZLA HİZMET VERİLDİ”

Milletvekili Cemal Akın, AKP’nin 10 yıllık süreçte Türkiye’ye büyük hizmetler yaptığına dikkat çekerek, şunları kaydetti: “İzollu nasıl AK Parti’ye yüzde yüz destek veriyorsa, dün Adnan Menderes’e de aynı desteği verdi. Daha sonra Özal geldi. Özal’a da aynı desteği verdi. Çünkü gerek Demokrat Parti’nin gerek Anavatan Partisi’nin gerekse de AK Parti’nin sosyal zemini aynıydı. İzollu, niye Menderes’e, Özal’a ve AK Parti’ye destek verdi? AK Parti’nin 10 yıllık hizmeti içerisinde Türkiye 3 kat zenginleşti. Cumhuriyet tarihinden itibaren verilmiş olan hizmetlerin 10 katı şu kısa 10 yıllık süre içerisinde verildi. İzollu’nun Menderes, Özal ve AK Parti’ye destek vermesinin sebebi şuydu; 1938’den 1950’ye kadar Ezan-ı Muhammedi yasaklanmıştı. Menderes, “İlk işim bu olacak” demişti ve bunun içinde hayatını darağacında yitirdi. İzollu, Menderes’in bu tavrından dolayı Demokrat Parti’ye hep oy verdi.”

Akın, Kale’nin isminin İzollu olarak değiştirilmesi hususunda AKP Malatya Milletvekilleri olarak teklif verdiklerini de sözlerine ekledi.

“30 MART YENİ BİR MİLAT OLACAK”

Milletvekili Öznur Çalık, Kale’nin AKP’ye büyük bir destek verdiğine değinerek, 30 Mart’ta da Kale’nin AKP’ye büyük bir destek vereceğine inandıklarını belirtti. Çalık, 30 Mart’ın hem Malatya hem de Türkiye için milat olacağını kaydederek, “Demokrasi tarihimizde hiçbir parti yok ki, 11 yıl boyunca kesintisiz tek başına iktidar olsun. İşte bunun adı Ak Parti. O partinin bir genel başkanı var. O genel başkanın adı Recep Tayyip Erdoğan. Ne yapmak istiyorlar? “Recep Tayyip Erdoğan’sız bir Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan’sız bir AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan’sız bir Müslüman dünyası” diyorlar. Ama buna milletimiz izin vermeyecek. Buna bu coğrafya izin vermeyecek. Ve ben biliyorum ki, dün Malatya nasıl sahip çıktıysa, dün Kale nasıl sahip çıktıysa, 30 Mart’ta bir kez daha sahip çıkacak. Sanmasınlar ki bu dava sahipsiz. Bu davanın sahibi var” şeklinde konuştu.

“KALE, 30 MART’TA YENİDEN AK PARTİ İLE BULUŞACAK”

İl Başkanı Avukat Bülent Tüfenkçi, Kale’de nöbet değişimi yaşandığını ifade ederek, 30 Mart’ta Kale İlçesi’nin yeniden AKP ile buluşacağını kaydetti. Tüfenkçi, 30 Mart’ın yerel seçimlerden ibaret olmadığına işaret ederek, “30 Mart, yerel seçimlerin çok ötesine geçti. Bu seçimler, Ahmet’i, Mehmet’i belediye başkanı yapmaktan da öte bir anlam ifade ediyor. Bugüne kadar milli iradeye kast edenler, milli irade hırsızlığı yapanlar, bugün gelmişler yolsuzluk üzerinden bizden hesap sormaya kalkıyorlar. 27 Mayıs’larda, 12 Mart’larda, 12 Eylül’lerde 28 Şubat’larda yolsuzluğa ağzına kadar bulaşanlar, bizden hesap soramazlar. Biz bu yolsuzluklarla mücadele etmek için, konulan yasaklarla mücadele etmek için geldik. Yoksulluğu bitirmek için geldik. Ve 11 yıldır da çok çeşitli engellemelere rağmen, frenlemelere rağmen biz hizmet yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

‘‘KAPIKAYA BARAJI KALE İLÇEMİZDE İSTİHDAM YARATACAK’’

Kale ilçesine 8 derslikli Mahmut Dursun İlköğretim Okulu’nun ikmal inşaatının yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Tüfenkçi, konuşmasında AKP hükümetinin eğitime çok önem verdiğini vurguladı. Tüfenkçi, ‘‘Kale ilçemizdeki İnönü Üniversitesi’ne bağlı Meslek Yüksek Okulumuzun ikmal inşaat çalışması için yaklaşık 4 milyon TL harcama yapıldı. Bakın Mamikan Deresi üzerinde yer alan Kapıkaya Barajı projesiyle de Kale Ovası’nda 40 bin dekar arazinin sulanması hedefleniyor. Temel yüksekliği 90 metreyi bulan barajımıza 2014 yılı için ilk etapta 10 milyon TL ödenek ayrıldı. Kapıkaya Barajı projesiyle Türkiye ekonomisine yılda yaklaşık 23 milyon liralık gelir sağlanacak. Ayrıca baraj gölünün yapılandırılmasıyla balık üretiminin ve artışının sağlanması için çeşitli girişimlerde bulunulacak. Böylelikle bu bölgemize yeni bir istihdam kapısı da açılmış olacak.’’

“KALE, MALATYA’NIN KALESİ OLMAYA DEVAM EDECEK”

Kale’nin Türkiye gerçeğini gördüğünü kaydeden Malatya Belediye Başkanı ve AKP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Çakır, Kale’yi imar ve ihya edeceklerini söyledi. Çakır, Kale’nin Malatya’nın ve Türkiye’nin Kalesi olmaya devam edeceğini belirterek, Kale’ye özel bir önem verdiklerini ifade etti. Türkiye’de bir takım gelişmelerin olduğuna değinene Çakır, “Suyu bulandırmak ve o suda balık tutmak isteyenler var. Herkes rüyasında gördün. Bu millet hiçbir oyuna bugüne kadar izin vermedi. Hiç kimsenin millet üzerinde yapmak istediği oyunlar bugüne kadar tutmadı. Allah’ın izniyle bundan sonrada tutmayacak. Biz bunun karşısında hizmetimizle olacağız” diye konuştu.

“BİZ HİZMET ETMEYE TALİBİZ”

AKP Kale Belediye Başkan Adayı Cemal Akdemir, teşkilat mensuplarının gayretleri ve vatandaşların destek ve oylarıyla Kale Belediye Başkanlığı görevine geleceğini kaydetti. İnsanlara hizmet etmeye talip olduğunu ifade eden Akdemir, büyükşehir ile birlikte Kale’ye güzel hizmetler yapacaklarını belirtti. Akdemir, Türkiye’de esen rüzgarın Kale’ye bereket getirdiğini söyleyerek, sorunları hep birlikte hızlı bir şekilde çözeceklerini kaydetti. Kale İlçe Başkanı Kazım Çiçek, Kale’nin AKP’nin kalesi olduğunu ifade ederek, 30 Mart yeril seçimlerinde Kale’nin AKP’ye büyük bir destek vereceğini ifade etti. Yapılan konuşmaların ardından Kale Belediye Başkan Adayı Cemal Akdemir’in seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.