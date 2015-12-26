10 Kata Evet, 5 Kata Hayır!..

Belediye Meclisinin Haziran ayı toplantılarının 2. oturumu yapıldı. Toplantıda imar konuları da görüşülürken, aynı bölgede geçtiğimiz Cuma günü binaların kat yüksekliğinin 4den 10 kata çıkarılmasına yönelik bir teklifin kabul edildiği, buna karşılık ikinci oturumda aynı mahallede gelen 4 kattan 5 kata çıkarılmaya ilişkin bir başka teklifin ise reddedildiği belirtilirken, bu tartışma yarattı. Meclis toplantısında, bir süre önce öldürülen Belediye asfalt görevlisinin adı oturduğu sokağa verilirken, Berberlerin Pazar günü işyeri açma izninin iptal edilmesi yolundaki teklifleri uygun görülmedi.

İMAR KONULARI YOĞUNLUKLU..

Malatya Belediye Meclisinin üyelerinin çoğunluğunun detaylarından haberdar olmadığı öne sürülen imar düzenlemeleri ile ilgili tekliflerin yoğunlaştığı Haziran ayı toplantısının ilk oturumunda bazı teklifler kabul edilirken, ikinci toplantıda da 25 imar maddesinden 23ünün görüşüldüğü bildirildi.

Meclisin 2 Haziran Cuma günkü oturumunda Aşağıbağlar Mahallesindeki bir alanda kat sayısının 4den 10a çıkarılmasının kabulu, aynı mahallede bir başka alanda ise kat sayısının 4ten 5e çıkarılma teklifinin reddi tartışma yaratırken, bu konuda MHPli üyenin yönelttiği eleştiri ve soruya belediye başkanından açık yanıt gelmedi.

Aralarında kat artırımı, imar planı değişikliği, ada ayrım çizgisinin düzenlenmesi, konut alanının eğitim alanına dönüştürülmesi, trafo yerlerinin değiştirilmesi gibi konuların yeraldığı imar konuları gündeminin görüşülmesi sırasında söz alan MHPli üye Mehmet Torun, belediye başkanı Cemal Akına hitaben, İlk meclis toplantılarında kat artırım taleplerine kesinlikle taviz vermiyordunuz. Ama şimdi öyle değil. Hatta 10 kata kadar onay veriyorsunuz. Malumunuz ilimiz birinci derecede deprem bölgesi. Keşke şimdi de, ilk toplantılardaki gibi kararlı olabilsek.eleştirisini yöneltti.

KAT ARTIRIMI TARTIŞMASI..

Belediye Başkanı Akın ise, Kat artırım talepleri, yoğunluğu artırmıyor. Yasalara uygun. dedi. Belediye başkanının kısa açıklamasının ardından gündem maddeleri arasında, geçen hafta bir bölümünde bina yapılaşması kat sayısının 4 kattan 10 kata çıkarma kararı alınan Aşağıbağlar Mahallesinde bu kez ayrı bir bölgedeki kat artırım talebi reddedilince, MHPli Torun tekrar söz alıp, Sayın başkan.. Geçtiğimiz toplantıda aynı mahalle için 4 kattan 10 kata onay verildi. Ama şimdi 4den 5e çıkartma talebi reddedildi. Bir çelişki yok mu?sorusunu yöneltti ve Akından, Hayır yoktur. İmar Komisyonundan arkadaşımız size bilgi versin diyerek, sözü AKPli imar komisyonu başkanı Tevfik Arpacıya verdi. Arpacı ise, 10 kata onay verdiğimiz alanın yapı yoğunluğu açısından da deprem riski açısından da sıkıntı yok. Ama bahse konu olan ve reddedilen bu alanda (4ten 5e çıkması önerilen) bir kat ilavesi ile oradaki yoğunluk artacaktır.iddiasında bulundu.

KAYSERİLİLER AKILLI ADAMLARDIR..

AKPli meclis üyelerinden Ahmet Ergül, kat artırım taleplerinden belediyenin yararlanması teklifini getirerek, Sayın başkan.. Kayseride çok katlı binalardan belediye hak talep ediyor ve de alıyor. Biz de bu talepde bulunamaz mıyız?sorusunu yöneltti. Belediye Başkanı Akın ise, bu soruya Onlar Kayserililer, akıllı adamlardır.. Bizler de arkadaşlarımıza söyleyelim, araştırma yapsınlar. Olursa biz de talep ederiz..yanıtını verdi.

BERBERLERE RED..

Pazar ruhsatı alan berber dükkanlarının Pazar günü çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi şeklindeki Berberler Odası Başkanlığının müracaatı, yapılan uzun tartışmalardan sonra kanuni olmayacağı sonucuna varılarak, reddedildi.

Bilindiği gibi, belediye Mayıs ayı toplantısında, çok sayıda iş grubu için Pazar tatilini ortadan kaldırıyorlar eleştirilerine yolaçacak şekilde, tatil günü açma ruhsatı verme kararı almıştı. Berberler Odası Başkanlığının, berber esnafı için verilen bu iznin iptali yolundaki Zabıtaya yaptığı başvuru da mecliste görüşüldü ve kanuni olmayacağı gerekçesiyle reddedildi.

AB KREDİLERİ..

Meclis toplantısında ayrıca AB hibe kredilerinden istifade edebilmek amacıyla Belediyenin yanı sıra özel sektöre Bölgesel Kalkınma Projeleri hazırlatılması kabul edildi.

AB hibe kredileriyle ilgili olarak bilgiler veren MASKİ Müdür Vekili Oktay Özelçi, hazırlanacak projeler doğrultusunda AB tarafından verilecek olan 40 milyon Avroluk program için 4 şehrin yarıştığını, bu programda yerel yönetimlere de pay düşeceğini belirterek, 2 milyon Avro hibe kredi alınabileceğini söyledi.

Bu program için müracaatların 19 Temmuz 2006 tarihinde sona erecek olmasından dolayı zamanın kısıtlı olduğunu ve programın bir kısmının İngilizce hazırlanacak olması nedeniyle projelerin Belediye elemanlarının yanı sıra, özel sektördeki firmalara yaptırılması gerektiğini söyleyen Özelçi, yapılacak olan projelerle ilgili bilgiler de verdi.

ÖLDÜRÜLEN BELEDİYECİNİN ADI SOKAĞA..

Belediye Meclisnin CHPli Üyesi Doğan Ağdaşın, geçtiğimiz aylarda komşusu tarafından vurularak öldürülen Belediye asfalt işleri personeli Rıfat Bozkuşun adının oturduğu sokağa verilmesi teklifi Belediye Başkanı Cemal Akın tarafından uygun görülerek, Mecliste oylandı.

Yapılan oylamada Özalper Mahallesinde oturan Rıfat Bozkuşun isminin, oturduğu sokağa verilmesi kabul edildi.

TEMMUZDA TOPLANTI YOK..

Temmuzda tatil yapacak olan Malatya Belediye Meclisi, Ağustos Ayı Olağan Toplantısını 2 Ağustos 2006 Çarşamba günü saat 14.30da Belediye Meclis Salonunda yapmayı kararlaştırdı.