10 Noktaya ‘Geri Dönüşüm Pet Şişe’ Uygulaması

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, doğaya sahip çıkmak adına başlattıkları yatırım ve projelere devam ettiklerini ifade ederken, “Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakabilmek adına Yeşilyurt’umuzun belirli noktalarına yerleştireceğimiz Geri Dönüşüm Sepet Şişeleri sayesinde teneke kutu, cam şişe ve pet şişeleri yerinde ayrıştıracağız. Hemşerilerimiz kullanılmayan atık malzemelerini bu sepetlere atarak gelecek nesillere sağlıklı ve güzel bir Malatya bırakılmasında katkı sağlayabilirler” diye konuştu.

“ÇEVRE VE DOĞAMIZI KORUMALIYIZ”

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası ön kısmında düzenlenen törende konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, doğası ve yeşil alanlarıyla ünlü Yeşilyurt’u gelecek nesillere sağlıklı ve huzurlu bir şekilde emanet etmek adına çevre ve doğaya sahip çıkacak yatırımlara bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

“KATI ATIKLARIN YERİNDE AYRIŞTIRILMASI ÖNEMLİ”

Çevre ve doğaya sahip çıkmanın her bireyin görevi olduğunu, yerel yönetimlerinde bu ciddi konuda toplumu teşvik edecek projelere ağırlık vermesi gerektiğini hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Yeşilyurt’un doğal güzelliklerini ve yeşil alanlarını korumak, çevre ve doğanın gelecek açısından önemini insanlara anlatılmasını sağlayacak örnek projeler uygulamaya önem veriyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak insan sağlığını her şeyin üstünde tutan bir hizmet felsefesine sahibiz. Gelecek nesillere sağlıklı ve huzurlu bir yaşamsal ortam bırakmak adına, çevre bilincine dikkat çekecek hizmetlerimize bugün bir yenisini daha ekliyoruz. Çevre ve Kontrol Müdürlüğümüzün gözetiminde yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan ‘Geri Dönüşüm Sepet Şişe’ uygulamasını faaliyete geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 10 ayrı noktaya ( Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Malatya Park AVM- Abdullah Gül Parkı-Hilal Park-MAŞTİ-Bostanbaşı Barguzu Caddesi) yerleştireceğimiz bu sepetler sayesinde teneke kutu, cam şişe ve pet şişeleri yerinde ayrıştıracağız. Katı atıkların ilk başta yerinde ayrıştırılması geri dönüşümün daha sağlıklı bir çerçevede yapılmasını sağlamaktadır.

Çevreye sahip çıkmak adına bugüne kadar hayata geçirdiğimiz bütün projelerimize destek veren kıymetli hemşerilerimiz kullanmadıkları bu tür atık malzemeleri sepetlere atarak doğaya sahip çıkmak adına önemli bir görev yapmış olacaklar. Sepetlere atılacak atık malzemeler ekonomiye yeniden kazandırılacaktır. Pet şişelerin doğada tekrar dönüşümü çok uzun yıllara tekâmül ettiği için bu atıkların geri dönüşümü sağlamak, ekonomiye kazandırmak çevre bilincinin oluşması anlamında büyük önem arz etmektedir. ‘Geri Dönüşüm Sepet Şişe’ projemiz kentimize ve ilçemize hayırlı olsun. Projede emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

“ÇEVREYE SAHİP ÇIKAN VE ÖNEM VEREN BİR HİZMET ANLAYIŞIMIZ VAR”

Çevreye sahip çıkmak adına bugüne kadar birçok projeyi halkla buluşturduklarını sözlerine ekleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “2014 yılında başlattığımız ve birçok yerel yönetimin örnek aldığı ‘Çer-Çöp’ projemiz kapsamında 44 farklı noktada hizmet veren Geri Dönüşüm Evleri sayesinde topladığımız atıklar, çöp olmaktan kurtarılarak, hem doğal kaynaklar korunuyor, hem de ekonomiye yeniden kazandırılıyor. Proje sayesinde 7 bin 365 ton karışık ambalaj atığı yeniden ekonomiye kazandırılırken, yaklaşık 70 bin ağacın kesilmesi önlenmiş, 344 dekar orman alanının da korunması sağlanmıştır. Yaklaşık 6 bin 928 konutun bir yıllık elektrik enerjisi sağlanırken, 145 bin 827 ton sera gazının da atmosfere salınması da engellenmiş oldu” dedi.

“50 BİN ÖĞRENCİMİZE ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİ VERDİK”

Başkan Polat, “Çevreye duyarlı bilinçli bir nesil yetiştirme amacıyla ‘Çer-Çöp Atık Geri Kazanım Projesi’ bilgilendirme eğitim çalışmalarımız kapsamında 375 okulumuzda 50 bin öğrencimize eğitim verdik. Çocuklarımıza doğaya sahip çıkma anlayışını, çevre bilincini anaokulu döneminde erken yaşlarda öğretmemiz gerekiyor. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği halinde eğitim programlarımız devam etmektedir. İki adet Mobil Geri Dönüşüm Aracımızla ilçemizin farklı bölgelerinde eğitim gezileri düzenliyoruz.

Ayrıca geçtiğimiz ay içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’nin teşrifleriyle temelini attığımız ‘Ambalaj Atığı Toplama Ayırma’ tesisimizde çevreye verdiğimiz değeri ortaya koymaya yetmektedir. Toplam maliyeti 7 milyon 499 bin TL olan bu dev yatırım sayesinde bir yılda yaklaşık 6 bin ton karışık ambalaj atığı toplanmasını, 68 bin 863 ağacın kesilmesini ve 281 dekar orman alanının korunması hedeflenirken yaklaşık 5 bin 500 konutun elektrik enerjisine eş değer enerji tasarrufu elde etmiş olacağız.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Polat konuşmasının ardından sepete attığı pet şişe ile projeyi başlatmış oldu.

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