10 Saatte 6 Deprem
Pazartesi öğle sonrasından gece yarısına kadar Hekimhan ve Yazıhan merkezli 6 deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi’nin kayıtlarına göre, 16 Ocak Pazartesi günü ilk deprem saat 12.27’de Gövük- Yazıhan merkezli olarak kaydedildi. Pazartesi’nin son deprem kaydı, saat 22.53’te Yeşilpınar- Hekimhan merkezli olarak yapıldı.
Pazartesi günü meydana gelen depremlerin saatleri, yüzeyden derinlikleri (km), büyüklükleri ve merkez üsleri şöyle:
SAAT DERİNLİK BÜYÜKLÜK MERKEZ ÜSSÜ
22:53:37 5.0 -.- 2.3 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
18:59:24 5.0 -.- 2.7 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
17:41:06 5.0 -.- 2.5 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
13:33:52 8.0 -.- 2.3 -.- FETHIYE-YAZIHAN (MALATYA)
13:12:09 5.0 -.- 2.5 -.- YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA)
12:27:42 13.2 -.- 2.3 -.- GOVUK-YAZIHAN (MALATYA)
malatyahaber.com