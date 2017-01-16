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Malatya Haber -

10 Saatte 6 Deprem

10 Saatte 6 Deprem
  • 17.01.2017
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Pazartesi öğle sonrasından gece yarısına kadar Hekimhan ve Yazıhan merkezli 6 deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi’nin kayıtlarına göre, 16 Ocak Pazartesi günü ilk deprem saat 12.27’de Gövük- Yazıhan merkezli olarak kaydedildi. Pazartesi’nin son deprem kaydı, saat 22.53’te Yeşilpınar- Hekimhan merkezli olarak yapıldı.

Pazartesi günü meydana gelen depremlerin saatleri, yüzeyden derinlikleri (km), büyüklükleri ve merkez üsleri şöyle:
SAAT      DERİNLİK   BÜYÜKLÜK    MERKEZ ÜSSÜ
22:53:37      5.0 -.-      2.3 -.-     YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
18:59:24      5.0 -.-      2.7 -.-      YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
17:41:06      5.0 -.-      2.5 -.-      YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
13:33:52      8.0 -.-      2.3 -.-      FETHIYE-YAZIHAN (MALATYA)
13:12:09      5.0 -.-      2.5 -.-      YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA)
12:27:42      13.2 -.-      2.3 -.-     GOVUK-YAZIHAN (MALATYA)

malatyahaber.com

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