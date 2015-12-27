100 Kilo Esrar Ele Geçti

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 100 kilo civarında esrar ele geçirildiği açıklandı.

Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonlara ilişkin açıklaması şöyle:

“Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin 04/12/2008 günü yapmış oldukları iki ayrı operasyonda;

1- 04/12/2008 günü bir istihbaratı değerlendirilerek, yapılan operasyon kapsamında N.Ö isimli şüpheli il merkezinde yakalanmış, şüphelinin üzerinde ve kullanmış olduğu araçta yapılan aramalarda daralı toplam 76 Kg 654 Gram esrar maddesi bulunarak geçici olarak muhafaza altına alınmıştır.

Şüpheli N.Ö 04/12/2008 günü UYUŞTURUCU ESRAR MADDESİ BULUNDURMAK VE NAKLETMEK suçundan adli makamlara sevk edilmiştir.

2- 04/12/2008 günü yapılan ikinci operasyonda ise, İştirak Halinde Uyuşturucu Esrar Maddesi Ticareti Yaptıkları değerlendirilerek uzun süredir Malatya C.Başsavcılığımızın talimatları ile takip edilmekte olan gruba yönelik olarak yapılan operasyon kapsamında bu zamana kadar toplam 19 Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şahıslara yönelik olarak muhtelif zamanlarda yapılan operasyonlarda; toplam 23 Kg 416 Gram esrar maddesi, 1 Adet Sahte 20 YTL, 2 Adet Sahte 100 ABD Doları para ele geçirilmiştir.

04/12/2008 günü yakalanarak gözaltına alınan 10 Şüpheli haklarında İŞTİRAK HALİNDE UYUŞTURUCU ESRAR MADDESİ TİCARETİ YAPMAK suçundan 05/12/2008 günü adli makamlara sevk edilmişlerdir.

Malatya Emniyet Müdürlüğü olarak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kaçakçılığı ile mücadelede, halkımızın desteği her geçen gün daha da önem arzetmekle birlikte, bu konuda mücadele kapsamında yardımcı olmak isteyen herkesin 155 Polis İmdat-Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü Hizmetlerinde kullanılan 0.422.3223112 numaralı telefon ile irtibat kurmaları, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin korunması ve bir insanlık suçu olarak kabul edilmiş olan Uyuşturucu konusunda mücadelede en önemli adım olacaktır.”