100 Metrelik Makineyle İşler Daha da Hızlanacak

Malatya’nın önemli sulama yatırımlarından biri olan Yoncalı Barajı’nın 9 kilometre 262 metre uzunluğundaki isale tünelinde açma ve inşaat çalışması sürüyor. Baraj gölündeki suyu, araziye taşıyacak olan tünelin büyük bir bölümü, yurtdışından getirilecek olan tünel delme makinesi ile açılacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından 27 Eylül 2014 tarihinde temeli atılan ve Arguvan bölgesinde 171 bin 150 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak olan Yoncalı Barajı’nda 9 kilometre 262 metre uzunluğundaki isale tünelin açılması çalışmaları hızlandırıldı. Tünelin şuana kadar 108 metresi açılırken, asıl çalışmanın yurtdışından getirilecek olan 100 metre uzunluğundaki tünel delme makinesi ile gerçekleştirileceği belirtildi.

Arguvan ilçe sınırlarında kalan 23 adet yerleşim yerinin mümbit tarım arazilerini sulayacak olan Yoncalı Barajı’nın Sulama İsale Tüneli’nin yapımı 133 milyon 677 bin TL’ye ihale edilmişti. Yoncalı Barajı’ndan Kömürlük Mahallesi mevkiine kadar uzanacak olan isale tünelinin iç çapının 4.5 metre ve uzunluğunun ise 9 kilometre 262 metre olduğu kaydedildi.

Temelden 93,50 metre yüksekliğinde inşa edilecek olan Yoncalı Barajı’nın sulamasından Akören, Alhasuşağı, Armutlu, Asmaca, Aşağısülmenli, Bozan, Çavuş, Çevreli, Ermişli, Eymir, Gökağaç, Gümüşlü, Güngören, İsaköy, Karahöyük, Kızık, Kömürlük, Kuyudere, Morhamam, Tarlacık, Tatkınık, Yeniköy, Yukarısülmenli bölgelerindeki 171 bin 150 dekar tarım arazi direkt yararlanacak.

Bu arada, DSİ Elazığ Bölge Müdürü İlker Arslan ve Bölge Müdür Yardımcısı Uğur Balakçı ve DSİ Şube Müdürü Arif Tüfekci Yoncalı Sulaması İsale Tüneli inşaat sahasında incelemelerde bulundular.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com