100 Polisle Baskın

Malatya’da son dönemlerde tekrar olayların başladığı eğlence merkezlerine yönelik olarak polis ekiplerince, Maliye, Çevre, Gıda Sağlığı ve Belediye görevlilerinin de destek verdiği operasyon düzenlendi.

Malatya’da son dönemde pavyon ve birahanelerin bulunduğu Cezmi Kartay Caddesinde, bir pavyon sahibinin bir kişiyi tabanca ile yaralaması, 2 garsonunda karıştığı olayda bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayları üzerine Asayiş Şubesi’nden 100 polis, Maliye, Belediye, Gıda Sağlığı ve Çevre ekiplerinin desteği ile birahane ve pavyonlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon esnasında polis ekipleri genel asayiş suçlarına yönelik arama ve kontroller yaparken, kimlik tespitlerinde haklarındaki suçlardan dolayı aranan 4 kişi birahanede eğlenirken gözaltına alındı.

Operasyon esnasında Maliye, Belediye, Gıda Sağlığı ve Çevre ekiplerinin birahane ve pavyonlarda yaptığı incelemelerde toplam 50 bin TL para cezası kesildi.

Asayiş Şubesi’nin Cezmi Kartay Caddesi’ne yönelik olarak bundan sonra belli aralıklarla operasyon düzenleyeceği öğrenildi.