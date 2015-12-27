‘100 Uzmandan Daha Zeki’

Onunla mücadele 37 yıl ve 200 milyar dolara mal oldu. Alt edileceği sanıldı. Ama sadece ABD’de hala günde üç uçak dolusu insanı öldürüyor.

Aynen ABD Başkanı Bush’un 2001’de “teröre savaş” ilan etmesi gibi, Başkan Nixon da 1971 yılında “Kanserle savaş” ilan etmişti. İşte o günden bu yana, insanlığın kabusu olan bu hastalğı alt etmek için insanlık tam 37 yıl ve 200 milyar dolardan daha fazla para harcadı. Milyonlarca araştırma yapıldı. Sadece geçen sene 1.5 milyon akademik makale yayınlandı. Sonuç, beklendiği gibi değil.

Bilim adamları, o savaş ilanından 37 yıl sonra “alt edildiklerini” kabul etti. Amerikan Newsweek dergisi “kanserle savaşta son durumu” değerlendiren yazıda, kanserle savaşta aslında hiç de gerektiği kadar mesafe alınmadığına dikkat çekti.

Korkunç gerçeği gösteren hesap

Sadece bu yıl ABD’de 565 bin 650 kişi kanser kurbanı olacak. Bu da günde 1500 kişi demektir. Yani yılın 365 gününde, günde 3 uçak dolusu insanın ölmesi anlamıa geliyor. İşte bu müthiş hesaba bakıldığında, kanserin ne denli bir terör olmaya devam ettiğini daha net görmek mümkün oluyor.

Newsweek, 1971’de örneğin lösemi vakalarının yüzde 70’inin ölümle sonuçlandığına dikkat çekerken bugün vakaların yüzde 73’ünde hastalığın kontrol altında tutulabildiğine, göğüs kanseri vakalarında da benzer bir durumun yaşandığına dikkat çekiyor. Ancak kanserin insanlığı tehdit eden en büyük terör olmaya devam ettiğinin de altı çiziliyor. İşte bu nedenle bilim adamları, bugüne kadar üzerinde çalışılan “kanserli hücreleri doğrudan hedef alan” ilaçlar ve diğer yöntemler üzerinde değil, yepyeni bir mücadele yolu benimsemek gerektiği sonucuna vardılar.

ŞİMDİYE KADAR VARILAN SONUÇLAR

Uzmanların şimdiye kadar sürdürdüğü kanser araştırmalarında ulaştıkları sonuçlar ise şöyle:

– Tümörler, vücudun içinden çekip alınsa bile mikroskobik hücreler vücutta kalmaya devam ediyor. Kemoterapiye rağmen kanserin yeniden geri dönmesi mümkün olabiliyor.

Kanser hücreleri en parlak askeri taktisyenler gibi

– Kanserli hücreler dünyanın gördüğü en büyük askeri taktisyenler gibi. Önlerine bir engel çıktığı zaman bu engeli by-pass ederek kendilerine çoğalmak için yeni yollar buluyorlar.

“Bir tümör 100 kanser uzmanından daha zeki”

– Amerikan Kanser Derneğinden Otis Brawleye göre 1 tümör 100 kanser bilimciden daha zeki. Bu nedenle tümörleri yenebilmek için sürekli olarak yeni yollar bulmak gerekiyor. Kanser tahmin edilenden çok daha karmaşık bir hastalık.

ÖNLEM İÇİN YENİ BİR SAVAŞ

– Her yıl Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi FDAe onay için gelen 100 kanser ilacından sadece 8i onay alabiliyor.

– Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde hemen hemen her zaman başarıya ulaşılabiliyor. Ancak iş insanlara geldiği zaman geliştirilen ilaçlar etkisiz kalıyor.

– Bilim adamlarının vardığı en önemli sonuç şu: Kanser diye bir şey yok. Akciğer kanseri, prostat ya da göğüs kanseri birbirinden çok farklı hastalıklar. Bu hastalıklara ayrı ayrı ilaçlar geliştirilmesi gerekiyor.

En iyi çare: Kanserin oluşumunu hazırlayan şartları ortadan kaldırmak

– Kontrolsüz hücre mutasyonlarının kansere yol açtığı artık bilinen bir gerçek. Bu savaşta bundan sonra asıl izlenmesi gereken taktik kanser oluştuktan sonra onu tedavi etmek için uğraşmak değil, kansere neden olan bu mutasyonlara yol açan şartları belirleyip onları engellemek için yöntemler geliştirmek.