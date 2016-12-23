100 Yıl Cezası Olan 3 Firari Yakalandı

Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş toplam 100 yıl hapis cezası bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği görevlilerince yapılan operasyonda hakkında Malatya İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından 22 adet aranıyor kaydı bulunan ve toplam 54 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.Ş. yakalanarak işlemlerinin ardından Malatya E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Yine hakkında Malatya İlamat Masasında hırsızlık suçundan toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O. Y. de kovalamaca sonucunda Yakınca Mahallesi’nde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ekipler ayrıca Malatya Asliye Ceza İlamat Masasınca hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından 6 adet aranıyor kaydı bulunan ve toplam da 15 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan E. Y.’i de yakalayarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.

iha