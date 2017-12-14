1000 Tonluk Soğuk Hava Deposu Yaptırılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, Savaklı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından Doğanşehir İlçesinin Savaklı mahallesine yapılacak olan 1000 tonluk Savaklı Kayısı İşleme ve Soğuk Hava Deposunun temeli düzenlenen törenle atıldı.

14 Aralık Perşembe günü düzenlenen törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme İl Koordinatörü Murat Tunç, daire başkanları, kooperatif üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Büyükşehir’e teşekkür

Protokol konuşmalarının yapıldığı törende, Savaklı Mahallesi Muhtarı Mehmet Alkan, Savaklı Kayısı İşleme ve Soğuk Hava Deposu yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Savaklı Kayısı İşleme ve Soğuk Hava Deposu projesinin 1.5 milyon liralık bir proje olduğunu belirten Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme İl Koordinatörü Murat Tunç ise tarımda kooperatifleşmenin önemli olduğunu ve bu projeye katkıları olan Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiğini vurguladı.

Kooperatifçiliğin çok önemli olduğunu ve böyle bir kooperatifin daha önceden kurulması gerektiğini kaydeden Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, “Isparta’da her köyde kooperatifler var. Kooperatifler sayesinde çiftçiler çok rahat bir şekilde tarım işi yapıyorlar. Bundan böyle Savaklı Mahallesine yapılacak olan bu soğuk hava deposu sayesinde yetiştirdiği kaliteli ürünleri saklayabilecek. Hayırlı olmasını diliyor, Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.” dedi.

Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak ise Doğanşehir ilçesinin bir meyve ilçesi olduğunu belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

BAŞKAN ÇAKIR: BÖLGEYE ÖRNEK BİR PROJE OLACAK

Temel atma töreninde son olarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır konuştu. Temeli atılan soğuk hava deposunun bölgeye örnek olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kooperatifleşmenin önemine değindi.

Başkan Çakır, “Ürettiğimiz ürünleri pazarlama, ticarete dönüştürüp kar elde etme konusunda eksikliklerimiz var. Bunun temelinde de yeterince kooperatifleşmemek yatıyor. Yapılan çalışmalar ve verilen destekler sayesinde kayısımız kısmen değerini bulmuş durumda. Temelini attığımız soğuk hava deposu tesisi kayısı ve elma için çok önemli. Doğanşehir deyince aklımıza elma geliyor. O elmayı değerli hale getirmek için o üründen kar elde etmemiz gerekiyor. Kar elde edebilmemiz için de ürünümüzü 3-5 ay depolarda bekletmemiz gerekiyor. Bu tesis güzel bir örnek olacak. Kademe kademe gelişecek. Destek veren herkese teşekkür ediyorum.

Büyükşehir Belediyesi olarak özelikle insana dokunan projelere daha çok önem veriyoruz, ama ilimizi genel manada geliştireceksek, kadar tarımı da geliştirmek zorundayız. Bizim bölgemiz tarıma dayalı bir bölge. Bunun için Belediyemiz bünyesinde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nı kurarak yoğun çalışmalara başladık. Farklı alanlarda projeler üretiyor. Bize destek veren Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna teşekkür ediyoruz. Bizim görevimiz rehberlik yapmak. Soğuk hava deposunun Savaklı mahallesine hayırlı olmasını diliyorum.“ şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Savaklı Kayısı İşleme ve Soğuk Hava Deposu’nun temeli atıldı.

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