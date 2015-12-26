104 Köyün Yolu Kapalı
Malatya’da kar yağışından dolayı il genelinde toplam 104 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nden alınan bilgiye göre, kar yağışından dolayı Malatya merkezde 10, Akçadağ’da 4, Arapgir’de 3, Arguvan’da 6, Darende’de 1, Doğanşehir’de 5, Doğanyol’da 3, Hekimhan’da 2, Kale’de 4, Kuluncak’ta 6, Pütürge’de 48, Yazıhan’da 6 ve Yeşilyurt İlçesi’nde ise 6 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.
Kapanan köy yollarının açılması için oluşturulan karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."