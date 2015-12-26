104 Köyün Yolu Kapalı

Malatya’da kar yağışından dolayı il genelinde toplam 104 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nden alınan bilgiye göre, kar yağışından dolayı Malatya merkezde 10, Akçadağ’da 4, Arapgir’de 3, Arguvan’da 6, Darende’de 1, Doğanşehir’de 5, Doğanyol’da 3, Hekimhan’da 2, Kale’de 4, Kuluncak’ta 6, Pütürge’de 48, Yazıhan’da 6 ve Yeşilyurt İlçesi’nde ise 6 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

Kapanan köy yollarının açılması için oluşturulan karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.