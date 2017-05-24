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Malatya Haber -

105’inci Eylem, 105’inci Gözaltı

105’inci Eylem, 105’inci Gözaltı
  • 24.05.2017
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KHK  ile görevlerinden ihraç edilen Malatya’daki KESK üyesi  4 kişi tarafından başlatılan eyleme  polis yine müdahalede bulundu ve 4 eylemciyi gözaltına aldı.

Turan Emeksiz Caddesi 100.Yıl Kavşağı’ndaki alanda bulunan bankta oturma eylemi yapan ve basın açıklaması yaparak işlerini geri isteyen KESK üyesi 3’ü öğretmen 1’i sağlıkçı 4 eski kamu personeli tarafından  105.kez eylem yapıldı.

KHK ile ihraç edilen KESK üyesi öğretmenler Erdoğan Canpolat,  Umut Sertaç  Ökdemir,  Özkan Karataş   ve sağlıkçı Cengiz Uğurlu  tarafından başlatılan  ‘İşimizi  ve Öğrencilerimizi Geri İstiyorum’ eyleminde , Ankara’da açlık grevinde bulunan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek açıklamasında bulundular.

Umut Sertaç Ökdemir, yaptığı konuşmada  Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın gözaltına alınmalarına tepki gösterdi ve onlara yapılan işlemlerden dolayı sorumlularının hesap vereceğini söyledi. Ökdemir, Malatya’daki eylemlerine yönelik polis engellemesine de tepki gösterdi ve “Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız” dedi.

Ökdemir’in konuşma yapmaya başlamasının ardından görevli polis tarafından, basın açıklamasının yasal olmadığı  ve sonlandırılması uyarısı  3 kez yapıldıktan sonra  basın açıklaması sürünce  polis tarafından 4 KESK üyesi gözaltına alındılar.

malatyahaber.com

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