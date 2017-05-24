105’inci Eylem, 105’inci Gözaltı

KHK ile görevlerinden ihraç edilen Malatya’daki KESK üyesi 4 kişi tarafından başlatılan eyleme polis yine müdahalede bulundu ve 4 eylemciyi gözaltına aldı.

Turan Emeksiz Caddesi 100.Yıl Kavşağı’ndaki alanda bulunan bankta oturma eylemi yapan ve basın açıklaması yaparak işlerini geri isteyen KESK üyesi 3’ü öğretmen 1’i sağlıkçı 4 eski kamu personeli tarafından 105.kez eylem yapıldı.

KHK ile ihraç edilen KESK üyesi öğretmenler Erdoğan Canpolat, Umut Sertaç Ökdemir, Özkan Karataş ve sağlıkçı Cengiz Uğurlu tarafından başlatılan ‘İşimizi ve Öğrencilerimizi Geri İstiyorum’ eyleminde , Ankara’da açlık grevinde bulunan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek açıklamasında bulundular.

Umut Sertaç Ökdemir, yaptığı konuşmada Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın gözaltına alınmalarına tepki gösterdi ve onlara yapılan işlemlerden dolayı sorumlularının hesap vereceğini söyledi. Ökdemir, Malatya’daki eylemlerine yönelik polis engellemesine de tepki gösterdi ve “Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız” dedi.

Ökdemir’in konuşma yapmaya başlamasının ardından görevli polis tarafından, basın açıklamasının yasal olmadığı ve sonlandırılması uyarısı 3 kez yapıldıktan sonra basın açıklaması sürünce polis tarafından 4 KESK üyesi gözaltına alındılar.

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