10’uncu Kez Gözaltına Alındılar

‘NİÇİN İHRAÇ EDİLDİĞİMİZİ BİLMİYORUZ’: Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamına 29 Ekim 2016 tarihinde çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile memuriyetten ihraç edilen KESK üyelerinden 4’ü tarafından başlatılan ‘İşimi ve Öğrencilerimi Geri İstiyorum’ eylemi devam ediyor.

Emeksiz üst kavşağında dün 10. kez eylem yapan KESK üyeleri, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltı işleminde her bir eylemci için her defasında 227 TL idari para cezası uygulanıyor. Eylemi gerçekleştirenlerden Eğitim-Sen eski Şube Başkanlarından Erdoğan Canpolat, “Biz, işimizi ve öğrencilerimizi geri istiyoruz. Eylemimiz devam edecek. Haklı olduğumuz için er geç kazanacağız” dedi.

KHK ile memuriyetlerine son verilenlerden KESK üyesi 3’ü öğretmen 1’i sağlık çalışanı 4 kişi, Erdoğan Canpolat, Özkan Karataş, Cengiz Uğurlu ve Sertaç Ökdemir tarafından 2 hafta önce başlatılan ‘İşimi ve Öğrencilerimi Geri İstiyorum’ eyleminde 10. kez gözaltına alındılar.

Turan Emeksiz Caddesi Üst Kavşağı’ndaki alanda Büyükşehir Belediyesi’nce konulan bank üzerinde 10.kez yapılan eyleme bu kez Erdoğan Canpolat, Özkan Karataş, Cengiz Uğurlu katıldılar. Görevden ihraç edilen öğretmenler Erdoğan Canpolat ile Özkan Karataş ‘ Öğrencilerimi Geri İstiyorum’, Cengiz Uğurlu ise sağlıkçı Cengiz Uğurlu ise ‘İşimi Geri İstiyorum’ dövizini açarak eylem yapmaya başladıkları anda, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındılar.

Canpolat: Niçin ihraç edildiğimizi bilmiyoruz

KESK’li üyelerce başlatılan eylem öncesinde açıklama yapan Eğitim-Sen Malatya Şubesi eski başkanı Erdoğan Canpolat, “ Biz 29 Ekim KHK ile ihraç edilenleriz. Eğitim ve sağlık emekçileriyiz. Yaklaşık 2.5 aydır bizleri ihraç edenler, hiç bir gerekçe göstermedi, niçin ihraç edildiğimizi bilmiyoruz. Mağdur edildik. İşimizden, ekmeğimizden olduk. Biz de onun için 4 arkadan bireysel olarak eylemi yapmaya karar verdik, amacımız kamuoyuna kendimizi anlatmaktır. Çünkü kamuoyu nasıl olsa bir şey vardır bundan dolayı ihraç edilmiştir’ diye düşünüyorlar” dedi.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com