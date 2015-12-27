10’uncu Tekrar!

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden 10. kez alınan Hamza Doğuç (fotoğrafta soldaki), İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden ayrılırken, yerine yine Mehmet Bulut (fotoğrafta sağdaki) atandı ve göreve başladı.

Son 15 yılda 10 kez görevden alınan ve mahkemeye başvurması nedeniyle göreve iade edilen Malatya Milli Eğitim Müdürü Hamza Doğuç, geçen hafta 10. kez görevden alınmıştı. Hafta sonuna kadar görevini sürdüren Doğuç’un Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden ayrıldığı öğrenildi.

Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Eski Malatya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut’un bugün Hamza Doğuç’un yerine başladığı kaydedildi.