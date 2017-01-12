11 FETÖ Şüphelisinden 3’üne Tutuklama

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Emniyet Terörle Mücadele (TEM) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubeleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 7’si kadın 11 “ihraç edilmiş” öğretmen Adliye’ye sevkedildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM Şubesi tarafından Milli Eğitim’de görevli iken ihraç edilen 4 öğretmen, KOM Şubesi tarafından ise kapatılan FETÖ okul ve yurtlarında görev yapan 7 bayan öğretmen Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Perşembe günü Adliye’ye sevkedildi.

TEM Şubesince haklarında işlem yapılan 4 öğretmen’den 3’ü, KOM Şubesi’nin haklarından işlem yaptığı 7 şüpheli öğretmenden 3’ü savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle diğerleri ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmaları talebiyle Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

TEM’in Adliye’ye sevk ettiği öğretmenlerden, örgütün kendi arasında iletişimi sağlamak amacıyla kullandığı ByLock programını telefonlarında bulundurmakla suçlanan 3’ü tutuklandı.

2. Sulh Ceza Hakimliği, KOM Şubesinin haklarında işlem yaptığı ve FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan okul ve yurtlarda görev yaptıkları belirtilen 7 şüpheli bayanı Adli kontrol kararı ile serbest bıraktı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com