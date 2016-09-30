11 Kamu Personeli Göreve İade

Malatya Valiliği, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görevden alınan kamu personelinden 11 kişinin yeniden görevlerine iade edildiğini, ayrıca bu soruşturma kapsamında halen 348 kişinin tutuklu bulunduğunu bildirdi.

Valilikten, FETÖ/ PDY soruşturmalarında son durum konusunda şu açıklama yapıldı:

“Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut, bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerle ilgili olarak Valiliğimizce yapılan çalışmalar çerçevesinde; 15 Temmuz 2016 tarihinde Devletimizin birliğine, varlığına, bekasına, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milletimizin iradesini temsil eden TBMM’ni ve diğer Kurumlarımızı, Demokrasiyi ve doğrudan halkımızı hedef alan FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak yapılan etkin mücadele kapsamında Malatya ilimizde;

21.09.2016 TARİHİNDEN, 30.09.2016 TARİHİNE KADAR GEÇEN 10 GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE;

Malatya Büyükşehir Belediyesinde 1 Personel açığa alınmış,

14 İş adamı gözaltına alınmış olup, gözaltına alınan iş adamlarından 1’i Adli Kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.

TSK’ da görevli 1 Binbaşı gözaltına alınmıştır. Ayrıca 1 Albay ve 1 Binbaşı Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Tokat İline gönderilmişlerdir.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünde görevli 18 İdari ve Akademik Personelden 5’ i Adli makamlarca gerçekleştirilen sorgulamaları sonucu tutuklanmış, 13 Personel ise Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılmıştır.

Ayrıca Kamu Kurumlarında soruşturma nedeniyle; açığa alınan, gözaltında veya tutuklu bulunan Kamu personelinden 11 kişi görevlerine iade edilmiştir.

15 TEMMUZ 2016 TARİHİNDEN, 30 EYLÜL 2016 TARİNE KADAR ;

Bakanlıklarca 610, Valiliğimizce 741, kamu personeli olmak üzere toplam 1351 kamu görevlisi açığa alınmıştır. 303 Kamu görevlisi, 91 sivil olmak üzere toplam 348 kişinin tutukluluk hali devam etmekte olup, 188 kişi Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine Sunulur.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- Bülten