11 Kişi Zehirlendi
Battalgazi ilçesi Karabağlar Mahallesinde, bir ailenin 11 ferdinin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.
44 yaşındaki M.K.ye ait evde ev sahibinin yanı sıra aile fertlerinden 38 yaşındaki S.K., kızları 22 yaşındaki Ç.K., 20 yaşındaki A.K., akrabaları 20 yaşındaki A.K. adlı bayanlar ile yaşları 18den küçük olan G.K., S.K., S.K., H.K., H.K. ve D.K.nin 00.05 sıralarında zehirlenme belirtileri göstermeleri üzerine Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldıkları belirtildi.
Tedavileri yapılan aile fertleri taburcu edildiler.
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