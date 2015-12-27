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Malatya Haber -

11 Kişi Zehirlendi

11 Kişi Zehirlendi
  • 27.12.2015
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Battalgazi ilçesi Karabağlar Mahallesinde, bir ailenin 11 ferdinin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.

44 yaşındaki M.K.ye ait evde ev sahibinin yanı sıra aile fertlerinden 38 yaşındaki S.K., kızları 22 yaşındaki Ç.K., 20 yaşındaki A.K., akrabaları 20 yaşındaki A.K. adlı bayanlar ile yaşları 18den küçük olan G.K., S.K., S.K., H.K., H.K. ve D.K.nin 00.05 sıralarında zehirlenme belirtileri göstermeleri üzerine Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldıkları belirtildi.

Tedavileri yapılan aile fertleri taburcu edildiler.

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