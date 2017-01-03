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Malatya Haber -

11 ‘Torbacı’ Tutuklandı

11 ‘Torbacı’ Tutuklandı
  • 03.01.2017
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Malatya merkezli 3 ilde torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu ve uyarıcı hap satanlara yönelik düzenlenen son operasyonda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi Narkotim ekiplerince yılbaşı öncesi piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu hap sürmek isteyenlere yönelik olarak gerçekleştirdiği Malatya merkezli Bingöl ve İstanbul’daki eş zamanlı ikinci operasyonda 12 şüpheli ile birlikte 100 adet ecstasy hap, 0,85 gram kokain, 7 gram esrar maddesi, 1,5 gram plaka esrar maddesi, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 7 adet dolu fişek ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.

Uyuşturucu İle Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 12 şüpheliden 11’i Malatya Adliyesine sevk edildi. 11 şüpheli Sulh Ceza Hakimliğince  “Uyuşturucu Ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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