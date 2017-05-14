11 Yıllık Hasret Sona Erdi… Merhaba Süper Lig

TFF 1. Lig’de 33 haftanın büyük bölümünde zirvede yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig’e yükseldi.

Ligde 33’ncü hafta karşılaşmaları nefes kesti. Evkur Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor’un berabere kaldığı haftada sahasında ağırladığı Boluspor ile 1-1 berabere kalarak, ligin bitimine bir hafta kala Süper Lig’e çıkmayı başardı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Malatya İnönü Stadı’nda büyük bir coşku yaşandı. Sahaya giren taraftarlar, Süper Ligi teknik heyet ve futbolcularla birlikte kutladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’da maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya girerek, taraftarların coşkusuna ortak oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor, ilk senesinde TFF 1. Lig’de tutan, ikinci senesinde ise şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör İrfan Buz gözyaşlarını tutamadı.