1100 Aileye SYDV’den Kömür Yardımı

Darende Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ihtiyaç sahibi bin 100 aileye kömür yardımında bulunuyor.

Darende Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Ali Türk, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kömür yardımlarının ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Türk, “İlçemizde SYDV tarafından ihtiyaç sahibi ilçe merkezine ve kırsalda bulunan ailelere toplamda 950 ton kömür yardımı yapılıyor. Kömür sahasına gelen kömürleri hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz.” dedi.

AA