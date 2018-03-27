12 DABO Taraması Tamamlandı

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Garanti Bankası sponsorluğunda organize edilen 12 Dev Adam Basketbol Okulları sporcu taramaları tamamlandı. Seçmelerin bir ayağı Malatya’da gerçekleştirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Garanti Bankası sponsorluğunda organize edilen 12 Dev Adam Basketbol Okulları sporcu taramaları tamamlandı.

Türkiye’nin 25 farklı noktasında gerçekleştirilen taramaların, ilk etabı 10-11 Mart ve 14 Mart tarihlerinde yapılırken, ikinci etabı 24-25 Mart hafta sonunda gerçekleştirildi. İkinci etap taramalarında yaklaşık bin 700 sporcuya ulaşıldı.

25 noktada yapılan taramalara yaklaşık 3 bin 500 sporcu katılırken, ücretsiz eğitim görecek sporcular da belli oldu. 12 Dev Adam Basketbol Okulları’nda eğitim görecek sporcuların velileri, kendi ilindeki 12 DABO antrenörleriyle iletişime geçerek antrenmanların ne zaman başlayacağı ile ilgili bilgi alabilecekler.

12 DABO Antrenörü Ramazan Toprak’ın da yer aldığı Malatya seçmeleri 24 Mart’ta Tecde Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

14 Mart tarihinde Hakkari’de yapılan taramaların sonucu ile 24-25 Mart hafta sonunda 11 noktada yapılan taramalar sonucunda Malatya’dan seçilen sporcuların listesi şöyle:

Sıla Naz Kan, Bulut Millaoğlu, Ahmet Emir Taşkıran, Ata Yağız Yılmaz, Batruhan Kaya, Baturay Güner, Beren Ela Kılıç, Berra Selin Şahin, Defne Gül, Dorun Cem Durak, Duru Ergül, Efe Gün, Efe Mert Aslan, Ege Baran Kozan, Elif Naz Boztepe, Eylül Aydın, Fatih Özbican, Görkem Doğan, İmge Su Sayar, Alp Palancıoğlu, Baran İnalkaç, Efe Sevim, Mehmet Melik Çiçek, Murat Mert Konak, Nisa Aygün, Barış Türkkorkmaz, Şeyma Uçkaç, Toprak Ali Durak, Yalın Yıldız, Yavuz Eymen Tan, Yiğit Kayra Akdağ, Yiğit Uğraş, Yusuf Gönül Taş, Zeynep Tudem Tan.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi