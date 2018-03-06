12 DABO’da Malatya da Var

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Garanti Bankası sponsorluğunda organize edilen 12 Dev Adam Basketbol Okulları (12 DABO) projesinde yeni dönem başlıyor. Türkiye genelinde belirli merkezlerde uygulanacak projede Malatya da ye alıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Garanti Bankası sponsorluğunda organize edilen 12 Dev Adam Basketbol Okulları (12 DABO) projesinde yeni dönem başlıyor.

Türkiye genelinde belirli merkezlerde uygulanacak proje kapsamında, Milli Takım antrenörleri tarafından belirlenecek belirli sayıdaki kız ve erkek sporcular ücretsiz basketbol eğitimi görecek ve proje dahilinde belirlenecek sporcular yine Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından görevlendirilen antrenör tarafından eğitime tabi tutulacak.

Ücretsiz olarak illerde gerçekleştirilecek taramalara; kızlarda 9-12 (2006-2007-2008-2009 doğumlu), erkeklerde ise 7-12 (2006-2007-2008-2009-2010-2011 doğumlu) yaş aralığındaki tüm sporcular katılabilecek. Taramalarda yer alacak sporcuların herhangi bir kulüpte lisanslı oyuncu olması veya basketbol okulunda eğitim görmesi engel teşkil ediyor. 10-11 Mart tarihleri arasında Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Batman, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Kastamonu, Sakarya, Samsun ve Şırnak’ta taramaların ilk ayağı gerçekleştirilecek.

23-24 Mart tarihleri arasında Mersin, Konya, Eskişehir, Manisa, Malatya, Tunceli, Kayseri, Sivas, Mardin, Van-Erciş ve Trabzon’da taramaların ikinci ayağı düzenlenecek. Taramaların ikinci ayağı ile ilgili detaylar daha sonra açıklanacak.

Yeni Malatya Gazetesi