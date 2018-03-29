12 FETÖ Davasında Karar.. 4 Ceza, 8 Beraat

Malatya’daki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında 12 dosyada yargılama tamamlandı. Mahkeme heyetlerince 4 sanığa hapis cezası verilirken, 8 sanık ise beraat etti.

1. AĞIR CEZA KARARLARI

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında tutuksuz sanık Mahfuz Z.’ye “Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, kamuoyunda “Mor Beyin” olarak bilinen FETÖ’nün özel bir kurgusuyla örgüt ile alakası olmayanların telefonlarına rızaları dışında ByLock ilişkilendirmesi mağduru olan Karayolları Malatya Şube Şefi Erkan Erkmen hakkında da beraat kararı verildi. Erkmen, “Mor Beyin” mağduru olduğu ortaya çıkınca, yeniden Karayolları Malatya Şube Şefi olarak atanmıştı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, ayrı davalarda sanıklar İbrahim A. ve Şeyma A. hakkında da beraat kararı verdi.

2. AĞIR CEZA KARARLARI

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında da tutuklu yargılanan eski öğretmen Cuma D.’ye “Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan 10 yıl hapis cezası verilerek, tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı. Mahkeme Heyeti, Ali A.’ya 2 yıl 1 ay hapis cezası verirken, sanık Mehmet Ali G.’ye ise verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası da Etkin Pişmanlık Hükümleri kapsamında ertelendi.

Mahkeme Heyeti, tutuksuz yargılanan sanıklar Mehmet Reşit S., Murat T., Fatma M., Şule Yüksel Y. ve İsmail Ö. hakkında ise beraat kararı verdi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com