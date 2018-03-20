“12 Madalyamız Vardı”

İnönü Üniversitesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi aynı zamanda Tekerlekli Sandalye Basketbol Antrenörlüğü yapan Edip Karakuş Malatya Doğanşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım çalışmalarını anlattı.

Spor Şube Müdürü Oğuz Avcı’nın koordinatörlüğünde tekerlekli sandalye basketbol dışında, oturarak voleybol, atletizm, bilek güreşi gibi branşlarda da faaliyetlerde de bulunduklarını belirten Karakuş şunları söyledi:

“Atletizm şampiyonasında geçen sene on iki tane madalyamız vardı. Bunların altı tanesi Türkiye birinciliği madalyasıydı. Üç tane milli takım oyuncusu çıkarmıştık. Bunlardan birisi olan Şahin Kelleci hala devam ediyor. Avrupa üçüncülüğü var. Çilem Ceyhan kardeşimiz ise Oğuz hocamızın Doğanşehir’de okul taramasında bulduğu bir kardeşimiz. İki senedir o da geliyor. Bu sene bir kere A Milli takım kampına çağrıldı. Ayın on dokuzunda İzmir’de A Milli Takım kampına katılacak. Diğer genç arkadaşlarımız var. Bunlar aramıza yeni katılıyor.”

Takım oyuncuları olan Türkiye ve Avrupa’da dereceye giren Şahin Kelleci ve Çilem Ceyhan da açıklamada bulundu.

Şahin Kelleci, “Atletizmde Avrupa üçüncülüğüm var. Türkiye birinciliğim var. Güllede ve ciritte Türkiye ikinciliğim var. İki sene bu kadar ilerleyeceğimi düşünmemiştim. Buralara kadar gelmemde en büyük yardımcım hocamdı. Kendisine çok teşekkürler ediyorum.” dedi

Çilem Ceyhan ise, “Başlayalı iki yıl oldu ve milli takım kampına katıldım. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Hocalarım sayesinde bir yere gelmeye çalışıyorum. U 25 bayan kampına katıldım. Şimdi de elimden geleni yapacağım ve hocalarıma ayrıca teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

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