12 Mahalleye Yağmur Suyu Alt Yapısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçesi 2. Etap Muhtelif Mahalleler Yağmursuyu çalışmaları kapsamında Yeşilyurt İlçesi’ne bağlı İlyas, Çavuşoğlu, Özalper, Şeyhbayram, Koyunoğlu, Çukurdere, Fatih, Turgut Özal, Karakavak, Zaviye ve Abdulgaffar Mahalleri’nde yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarını tamamladı.

12 Mahelleye 3.3 TL’lik yatırım yaptık

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Malatya genelinde sağlıklı çalışan bir altyapıya sahip olmak adına çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, “Yeşilyurt İlçesi 2. Etap Muhtelif Mahalleler Yağmursuyu altyapı çalışmalarını tamamladı. İlyas, Çavuşoğlu, Özalper, Şeyhbayram, Koyunoğlu, Çukurdere, Fatih, Turgut Özal, Karakavak, Zaviye ve Abdulgaffar Mahalleri’nde maliyeti 3.3 milyon TL olan 21 km yağmursuyu hattı altyapı çalışmalarını tamamladı. Çalışma kapsamında 719 adet yağmur mazgalı yerleştirme çalışması ve 162 adet yağmursuyu muayene bacası çalışmasını bitirdik. İl sınırlarımız içinde bulunan tüm bölgelerimizin sağlam bir altyapıya kavuşması için çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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