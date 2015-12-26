12 Yıla Kadar Hapisleri İsteniyor

Malatya ve Burdur Emniyet Müdürlükleri tarafından ortak yürütülen operasyon sonucunda sahte 50 bin YTL ile yakalanan 4 kişi hakkında açılan dava Malatya Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Malatya ve Burdur Emniyet Müdürlüğü’nün Mayıs 2006’da ortak yürüttüğü operasyon sonucunda 50 bin YTL sahte parayla yakalanan ve halen Malatya E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hayati Ç. (52), Oğuz Kahribent A. (42), Halit P. (54) adlı şahıslarla tutuksuz yargılanan ve bir kamu bankasında görevli olan F.Ö. (28) adlı bayanla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sahte para işine karışan 4 kişinin 3 ay süreyle cep telefonlarının dinlendiği bildirildi.

İlde 50 bin YTL ile yakalanan Hayati Çoban’ın sahte paraları İstanbul’da Ş.K. adlı şahıstan 4 bin 500 YTL karşılığında satın aldığı kaydedilen iddianamede, paranın önce bir kayısı komisyoncusu aracılığıyla veya bankada çalışan F.Ö. adlı bayan aracılığıyla piyasaya sürülmesi konusunda da iki ayrı plan yapıldığı öne sürüldü.

‘İştirak halinde piyasaya sahte para sürmek’ iddiasıyla suçlanan 4 kişi hakkında 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.