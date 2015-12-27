126 Kişi Umreye Gitti

Malatya’dan kutsal topraklara umre için 126 kişi törenle uğurlandı.

Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (MAŞTİ) 2014-2015 Diyanet İşleri Başkanlığı umre organizasyonu ile umreye gitmek üzere Malatya İl Müftülüğü’ne müracaat ederek Ekonomik Uzun-24 Günlük 3. turdan umreye gidecek 126 umre yolcusuna, uğurlama programı düzenlendi.

Kur’an- ı Kerim tilaveti ile başlayan programa İl Müftü Yardımcısı İhsan Mesut Akbaş, Hac ve Umre İşleri Şube Müdürü Hulusi Kayaduman, kafilede görevlendirilen din görevlileri, umreciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda bir konuşma yapan İl Müftü Yardımcısı İhsan Mesut Akbaş, “Umreye gidenler geride bıraktıklarını da temsil ederler. Sizler Kur’an’ın indiği, Efendimizin doğduğu yerlere gideceksiniz. Tavaf yapacaksınız, say yapacaksınız. Yaptığınız şeylerin hepsinin birer anlamı var. Orada zamanınızı en iyi şekilde değerlendirin. Manevi hayatınız için umre milat olsun. Orada zemzem içeceksiniz. İnşallah Cennet içeceklerinden içmekte nasip olsun. Allah sizleri muvaffak etsin. Yolculuğunuz hayırlara vesile olsun. Umreniz ve yapacağınız bütün ibadetleriniz mebrur olsun” dedi.

İl Müftü Yardımcısı İhsan Mesut Akbaş‘ın konuşmasının ardından yaptığı dua ile Umreciler uğurlandı.