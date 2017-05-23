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Malatya Haber -

13 Ayrı Oyundan Tiratlar

13 Ayrı Oyundan Tiratlar
  • 23.05.2017
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) tarafından Tiratlar gösterimi gerçekleştirildi. Klasik Dünya Tiyatro oyunlarından ve Türk Tiyatrosundan kısa bölümlerin sahnelendiği gösterim seyircilerin takdirini aldı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Salonu’nda yapılan gösterimde, MBŞT oyuncuları ve MABESEM Tiyatro Kursiyerleri rol aldı. 13 ayrı oyundan bölümlerin canlandırıldığı gösterim büyük beğeni topladı. Gösterimde, bazı oyunlar yazıldığı Rusça ve İngilizce dillerinde sahnelendi.

Gösterim sonunda Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Sanat Etkinlikleri Şube Müdürü Coşkun Karaağaç, oyunculara çiçek takdim etti.

KONSER İPTALİ..

Bu arada, 23 Mayıs Salı akşamı yapılması gereken “Kırmızı Gül Demet Demet” konser programının, Malatyalı Uzman Çavuş Hasan Sevinç’in şehadeti nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Konservatuvar ekibi tarafından, 23 Mayıs 2017 Salı günü (bugün) saat 20.00’de düzenlenecek olan ‘Kırmızı Gül Demet Demet’ adlı konser programı; hemşehrimiz Uzman Çavuş Hasan Sevinç’in şehit olması nedeniyle iptal edilmiştir.” denildi.

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