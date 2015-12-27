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Malatya Haber -

13 Doktora Öğrencisi Alınacak

13 Doktora Öğrencisi Alınacak
  • 27.12.2015
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İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ortodonti Anabilim Dalı ile Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı doktora programlarına 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenci alınacağı öğrenildi.

Ortodonti Ana Bilim Dalı’na 7, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Ana Bilim Dalı’na ise 6 öğrenci alınacak doktora programlarına müracaatlar, 2 Mart tarihine kadar kabul edilecek.

Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarının kabul edileceği doktora programı için lisans mezuniyet not ortalamasının yüz tam not üzerinden en az 60 olması gerekiyor. Ayrıca ALES’ten en az 60 puan almak ve KPDS veya ÜDSden 55 veya daha fazla puan almak gerektiği öğrenildi.

Mülakat sınavı, 4 Mart 2010 tarihinde saat 09:00 da Diş Hekimliği Fakültesi’nde yapılacak.

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