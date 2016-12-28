FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda daha önce açığa alınan ve aralarında rütbelilerinde olduğu 13 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde 15 ayrı adrese yönelik operasyonda görevlerinden açığa alınan ve halen görevde olan, aralarında 1 komiser, 2 komiser Yardımcısı ve 9 polis memuru ile; daha önce firari olarak aranan, yapılan operasyon sonucu İstanbul’da yakalanıp getirilen 4. Sınıf Emniyet Müdürü’nün de aralarında olduğu 13 şahıs gözaltına alındı.

Şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Burhan Karaduman – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com