13 Kursiyere Sertifika

Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Merkezleri (UMEM) projesi kapsamında ısı teknolojileri dalında açılan kursta eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi.

İşkur İl Müdürlüğü ile Mimsan tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirilen eğitim sonrasında 13 kursiyer sertifika almaya hak kazandı. Kursiyerler, proje kapsamında 3 ay teorik 3 ayda pratik olmak üzere toplam 6 aylık bir eğitimden geçti.

Kursiyerlerin sertifikaları düzenlenen törenle teslim edildi. Mimsan Isı Teknolojileri Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törene; Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, İşkur Malatya İl Müdürü Durmuş Doğan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Sanayi Şube Müdürü Abdullah Duran, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yücel Abik ve Mimsan Isı Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Enver İlhan’ın yanı sıra kursiyerler katıldı.

Sertifika töreninde bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, UMEM projesinin Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da başarıyla yürütüldüğüne işaret etti. Bozdemir, UMEM projesi kapsamında açılan kursların önemine değinerek, “Bu kursumuzda 30 kişi eğitim görmüş ve 13 kişi bu eğitimi tamamlayarak, şirkette işe başlayacak. Ülkemizde yüzde 11-12 civarında bir işsizlik olduğu söyleniyor. Malatya’ya baktığımızda da hemen hemen Türkiye ortalamasında bir işsizliğimiz var. Ancak şunu gözlemliyoruz ki, birçok üretim şirketimiz işçi bulmakta zorlanıyor. Burada bir çelişki olduğunu düşünüyoruz. Hem işsizlik var hem de firmalarımız işçi bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu noktada mesleksizlikten ve beceri eksikliğinden söz etmemiz mümkün. Gençlerimiz ve işsizlerimiz iş ararken genelde vasıfsız olarak karşımıza çıkıyorlar. İşte bu kurslar, onlar için iyi bir adres. Lütfen bu kurslara katılsınlar. Bir yeteneğiniz olmadan iş bulabilmeniz mümkün değil. Herkesi hizmet sektöründe çalıştırmamızda mümkün değil. Bu nedenle kurslara katılsınlar. Başladıkları noktadan daha ileriye geleceklerini düşünüyorum” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Sanayi Şube Müdürü Abdullah Duran ise, UMEM Projesi kapsamında vasıfsız insanlara nitelik kazandırıldığını belirterek, “İşsiz olarak kaydı bulunan arkadaşların, mutlaka bu kurslara ilgi göstermelerini istiyoruz. Çünkü buradaki eğitimlerle işsizlerimize nitelik kazandırmaya çalışıyoruz. Bu eğitimler sonrasında işsizlerimizin kolunda altın bilezik olacak” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yücel Abik de, “UMEM tarzındaki kurslarımızın büyük bir ayrıcalığı var. Bu kursların başlangıç safhasında bizlere önemli bir görev verildi. Milli Eğitim olarak Malatya’da bu projenin devam ettiği süre zarfında bu çalışmanın en iyi şekilde yürütülmesi için gayret sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İşkur İl Müdürü Durmuş Doğan ise, yılbaşından itibaren UMEM projesi kapsamında müdürlük olarak ciddi bir çalışma içerisine girdiklerini kaydederek, “Malatya’da bugüne kadar UMEM projesi kapsamında 24 tane kurs açtık. Bu kurslarımızda 450 kursiyer eğitim aldı. Bundan sonrada bu kurslarımızı artırarak devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Mimsan Yönetim Kurulu Üyesi Enver İlhan da, verdikleri eğitim sonrasında 13 kişinin firmalarında işe başlayacağını bununda kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Şuanda verilen eğitim sonrası kursiyerlerimizin sertifikalarını alarak, işe başlamalarının bizim için en kıymetli nokta olduğuna inanıyorum. İnsana yağılan yatırım büyük önem taşıyor. Bunun önemini de herhalde en iyi biz biliriz. Türkiye’nin en büyük ihtiyacı üretim yapan insanlardır. Bu noktada biz bu eğitimleri çok önemsiyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 13 kursiyere sertifikaları takdim edildi.