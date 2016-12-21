“14 Ayrı Binada Hizmet Veriyoruz”

Türk-İş Malatya Şube Başkanı ve Demiryol-İş Sendikası Bölge Başkanı Nurettin Öndeş, beraberinde bazı sendika şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette, katılımcı belediyecilik açısından sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekildi.

Türk-İş Malatya Şube Başkanı ve Demiryol-İş Sendikası Bölge Başkanı Nurettin Öndeş, beraberinde Türkiye Haber İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Latif Menekşe, Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Malatya Şube Başkanı Çetin Tatar, Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası Malatya Şube Başkanı Necdet Durak ve sendikaların bazı yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Türk-İş Malatya Şube Başkanı ve Demiryol-İş Sendikası Bölge Başkanı Nurettin Öndeş, Battalgazi Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, “Biz sendikacılar olarak Battalgazi Belediyesi’ne sıcak bakıyoruz. Sebebine gelince de siz bizim aile içinde önce eğitimci, ardından İş ve İşçi Bulma Kurumu idareciliği yapmış ve ardın Başkanlık süreci boyunca devamlı bizimle entegre olan, devamlı iletişimde bulunan bir hemşehrimizsiniz. 15 yıldan bu yana Eskimalatya ve şimdi de metropol ilçe olan Battalgazi Belediye Başkanısınız. Bu zamana kadarki hizmetlerinizden dolayı bizler memnunuz. Daha önceleri de sizlere ziyaretlerde bulunmuştuk. Bizlerde sendikalarımıza sizleri bekliyoruz. Bir tanışma düşüncesi ile ziyarette bulunduk. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılar dileriz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcı belediyeciliğin olmazsa olmazının sivil toplum kuruluşları olduğunu söyledi. Başkan Gürkan, “Nurettin Öndeş beyin dediği gibi ben sizin ailenizden biriyim. Hem geçmiş çalışma süreci içerisinde, hem Malatya ortak paydası adı altında buluşmada, işçi işveren buluşmaları noktasında yabancısı değilim. Biliyorsunuz uzun yıllar İş Kurumu’nda yöneticilik yaptık. Tabi sendika ve sendikacı arkadaşlarımızla orada da tanışmıştık. Bizim belediye açısından katılımcı Belediyecilik esasında, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, sendikalar, meslek kuruluşları, yerel önderler ile bizim ilişkilerimiz ve istişarelerimiz bizim olmazsa olmazlarımız içindedir. Sizin önerileriniz hem bizim yol haritamızın belirlenmesinde, hem bizim yol pusulamızın oluşmasında önemli katkılar sağlayacaktır. Zaten akıllı insan tüm akıllarla istişare ederek hareket eden insandır. Başarılı olan insanların temel espirileri de budur. Dolayısıyla sizin fikir ve düşünceleriniz bizim için önemlidir” diye konuştu.

Battalgazi Belediyesi olarak 14 ayrı binada hizmet verdiklerini belirten Başkan Gürkan, “Biliyorsunuz bizler şu anda 14 ayrı bina da hizmet veriyoruz. Düne kadar küçük bir belediyeydik ama bugün 320 bin nüfusa sahip, gündüz nüfusu ise 600 bine dayanan bir metropol bir belediyeyiz. 9 belediye kapanmış, özel idarelerle 11 belediye kapanmış, 14 birimde de hizmet veriyorsunuz. Burada homojen bir yapıyı oluşturmak kolay bir şey değil. Buna rağmen şu ana kadar yaptığımız hizmetlerde Türkiye’de açık ara ile güzel başarılara imza atıldı. İnşallah yeni hizmet binamızın yanında 4 evi de kamulaştırdık. Üst yolda sağlık caddesine bakan kısımda. Oraya da bir şehir kulübü olabilecek, sosyal tarafları toplayabileceğimiz bir mekan yapıyoruz. Misafirhanesi olan, kafeteryası, oturma salonları, gazete ve kitap okuma salonu olacak güzel bir yer yapıyoruz. İnşallah Haziran ayı sonu itibariyle de orayı hizmete açacağız. Nisan ayı sonu itibariyle Belediye Hizmet binasına geçmeyi düşünüyoruz, Haziran ayı sonu itibariyle de Sosyal Tesisimizi bitirmeyi hedefliyoruz. Sosyal tesislerimiz de mutat olarak sosyal taraflarla devamlı bir araya gelmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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