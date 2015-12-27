15 Belediye Umutsuz

Anayasa Mahkemesi’nin, nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin kapatılması ile ilgili kanun düzenlemesinin iptali için açılan davayı reddetmesi ile birlikte Malatya’da da 15 belediyenin kapatılması kesinlik kazandı.

Malatya’da mevcut 53 belediyeden 15’i kapatılacak. 15 belediye 29 Mart 2009 yerel seçimlerine girmeyecek. Malatya’da 29 Mart 2009 tarihinden itibaren köy ya da mahalle statüsüne geçecek olan belde belediyeleri şöyle:

“Kozluca (Akçadağ), Hasırcılar (Battalgazi), Ağılbaşı (Darende), Ilıca (Darende) Yenice (Darende), Söğüt (Doğanşehir), Gökçe (Doğanyol), Hasançelebi (Hekimhan), İpekyolu (Hekimhan), Kocaözü (Hekimhan), Sofular (Kuluncak), Beydağı (Merkez), Erenli (Merkez), Nohutlu (Pütürge) ve Tepehan (Pütürge)”