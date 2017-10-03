15 Bin 437 Kişiyi Gezdirdi

Battalgazi Belediyesi Tur Otobüsü ile 2017 yılında tarihi mekanlara yönelik yapılan turlar sona erdi. Tur otobüsü ile 2017 içerisinde 15 bin 437 kişi, Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi mekanları gezdi.

Battalgazi Belediyesi tarafından 2014 yılı içerisinde hizmeti sunulan Tur Otobüsü ile vatandaşlardan tarih bilincini geliştirmek adına yapılan turlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 2017 yılı turlarına 3 Temmuz’da başlayan Battalgazi Belediyesi Tur Otobüsü, 3 Ekim’de yaptığı son turla 2017 yılı turlarını tamamladı. Battalgazi Belediyesi Tur Otobüsü ile 3 Temmuz-3 Ekim 2017 tarihleri arasında 15 bin 437 kişi, Battalgazi ilçesindeki tarihi ve kültürel varlıkları gezme imkanı buldu. Vatandaşlar, verilen hizmetten dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti. Güzel bir hizmet olduğunu belirten Nevin Bülbüloğlu, “Tur otobüsü hizmeti çok güzel. Bu hizmetle Battalgazi bölgesindeki tarihi eserleri herkes öğrenmiş olur” derken, Ayşe Demir ise, “Eskimalatya’daki tarihi yerleri gezmeyi çok seviyorum. Kervansaray, Vaiz Baba, Vaiz Ocağı gibi yerleri biliyorum. Tüm arkadaşlarıma Eskimalatya’daki tarihi yerleri görmeyi öneririm” ifadelerini kullandı.

Malatya’ya Ankara’dan geldiğini belirten Gökçe Köseoğlu’da, “Ben buranın yabancısıyım. Ankara’dan geldim. Güzel şeylerle karşılaşacağımı biliyorum. Şimdiden büyük merak içindeyim. Bu Malatya’ya ikinci kez gelişim. Daha önce Eskimalatya’daki tarihi yerleri görmedim. Heyecanlıyım. Bu hizmetten memnunum” diye konuştu.

Öğrenci Sevde Doğru ise, “Öğrenciyim. Battalgazi Belediyesi’nin bu hizmetinden faydalanmak için tur otobüsü gezisine katıldım. Kervansaray ve Ulu Cami’yi biliyorum. Eskimalatya’daki diğer tarihi yerleri gezmeyi istediğim için bu otobüse bindim” ifadelerini kullanırken, Atilla Menteş’de, “Emekli Polisim. Aslen Pütürgeliyim. İlk defa böyle tarihi bir geziye katıldım. Umarım güzel geçer. Ben çocuk yaştan beri memleketten uzağım. İki yıldır emekli oldum. Eskimalatya’daki tarihi yerleri gezme hizmeti veren Battalgazi Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Mersin’den geldiğini belirten Kübra Dikilidağ’da, “Mersin’den geliyorum. Battalgazi Belediyesi’nin verdiği bu hizmetlerden dolayı çok teşekküre ediyorum. Eskimalatya’daki tarihi yerleri daha önce görmedim. O yüzden heyecanlıyım” diye konuştu.

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