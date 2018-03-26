15 Mahallede Su Kesintisi Yapılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İnönü- Seyran Mahallelerinde taşıyıcı hattının devreye alınması nedeniyle bağlantı çalışması yapılacağı için 26.03.2018 Pazartesi Günü(Bugün) 23.00 ile 27.03.2018 Salı Günü 03.00 saatleri arasında, aşağıda belirtilen mahallelerde 4 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “İnönü-Seyran Mahallelerinde taşıyıcı hattın devreye alınması nedeniyle bağlantı çalışmaları yapılacağı bildirildi. Bu çalışmaların yapılabilmesi için, Çilesiz, Karakavak, Turgut Özal, Özalper, İnönü, Cumhuriyet, Atatürk, Topsöğüt ve Cevatpaşa Mahallelerinde tamamen; Seyran, Koşu, Merkez Fatih, Koyunoğlu, Çukurdere ve Zaviye Mahallelerinde kısmi olmak üzere, 26.03.2018 Pazartesi 23.00 ile 27.03.2018 Salı Günü 03.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır. Abonelerimizin mağdur olmamaları için gerekli önlemleri almaları önemle rica edilir.” ifadelerine yer verildi.

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