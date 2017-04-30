Malatya’da 5-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan ve 15 Temmuz şehitleri temasının işleneceği 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitleri anısına bisiklet turu düzenlendi.

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafında organize edilen 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 5 Mayıs Cuma günü açılacak ve 14 Nisan tarihine kadar 10 gün süreyle kitapseverlerle buluşacak.

6.Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında 15 Temmuz Şehitleri anısına bisiklet turu düzenlendi. Her yaştan bisiklet tutkunlarının katıldığı turda 15 Temmuz demokrasi şehitlerinin fotoğraflarının yer aldığı tişörtler giyildi.

Bisiklet turu açılışında konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın; “Kitap fuarımız İnşallah bu yıl yaklaşık olarak 320 civarında yazarımız, 360 civarında yayınevi ve artı özellikle 500 civarında imza etkinliği, öğrenci-yazar buluşturmaları, panel ve konferanslarla toplam binden fazla kültürel etkinliğin olduğu bir fuar gerçekleştirmiş olacağız.” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan ise şunları söyledi; “Bu sene özel bir temayla bizimle buluşacak. 15 Temmuz şehitlerimizin anısına düzenleniyor, demokrasi şehitlerimiz anısına düzenleniyor. Bu bizim için çok önemli ve anlamlı. Zinde bir Malatya vardı 15 Temmuz’da, öncü bir Malatya vardı, güçlü, düşünen ve inanan bir Malatya vardı. Kitap fuarı ile biz akıl zindeliğini önemsiyoruz. Akıl zindeliği için okumak gerekiyor, düşünmek gerekiyor, ayrıca çok çalışmak ve gayret etmek gerekiyor .”

Bisiklet turuna katılanlara ayrıca Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafında yayınlanan “15 Temmuz Direniş ve Diriliş” adlı kitap da hediye edildi.

15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen bisiklet turu şehir merkezinde yaklaşık 8.5 kilometrelik güzergah da gerçekleştirildi.

Yeni Malatya Gazetesi