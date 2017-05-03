“15 Temmuz Süreci” Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen ve Kültür A.Ş tarafında organize edilen 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında düzenlenen “15 Temmuz Süreci” konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı.

6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “15 Temmuz Süreci” fotoğraf yarışmasına Türkiye’nin farklı illerinden 208 fotoğraf sanatçısı katıldı.

15 Temmuz Darbe Süreci’nde Devlet ve milletimize karşı gerçekleştirilen darbe teşebbüsünü ve halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde karşı duruşunu konu edinen fotoğraflar değerlendirildi.

15 Temmuz Süreci konulu fotoğraf yarışmasında 702 fotoğraf değerlendirildi. Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren ve sergileme alan fotoğraflar, 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarında sergilenecek. 05 – 14 Mayıs tarihlerinde kitap fuarına katılan ziyaretçiler ile buluşturulacak.

“15 Temmuz Süreci” konulu fotoğraf yarışmasında İSA CIDA ”İsyan” konulu fotoğrafıyla birinciliği kazandı. Orhan Bektaş’ın “Direniş Herşeyle” fotoğrafı ikinciliği kazanırken, Elif Öztürk’ün “Birlikte Güzeliz” fotoğrafı üçüncülüğü oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın; 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarının ana temasının 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenledikleri ve bu kapsamda “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) işbirliğiyle “15 Temmuz Süreci” fotoğraf yarışması düzenlediklerini belirtti. Yarışmaya ilgi gösteren ve 15 Temmuz darbe sürecini kadrajlarına yansıtan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Dereceye giren fotoğrafları 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarımızda kurmuş olduğumuz 15 Temmuz şehitlerini anma çadırında sergileyeceğiz. Kitapseverlerle buluşturacağız. Yine aynı gün gerçekleştireceğiz 6. Malatya Anadolu Kitap Fuarı 15 Temmuz şehitleri anısına düzenleyeceğimiz Gala gecemizde sergileyeceğiz. Yarışmaya katkı sunan ve katılan herkese teşekkür ediyorum.

Akın: 05 Mayıs Kitap Fuarımız açılıyor…

6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarının Cuma günü açılacağını belirten Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, Malatyalı hemşerilerimizi ve kitap fuarına bekliyorum. 10 gün sürecek olan fuarımıza 300 yazar ve 360 yayınevi katılacak. Konferans, söyleşi ve kültürel etkinlikler ile fuarımız dolu dolu geçecek. 120 yazarımız okullarda öğrenciler ile buluşacak. Fuara katılan yazarlarımızın imza günü etkinlikleri olacağını ifade etti.

Fotoğraf yarışması sonuç ve ayrıntıları aşağıdaki linki tıklayarak öğrenebilirsiniz:

http://fotograf-yarismalari.com/sonuc/yarisma_detay_sonuc.asp?s=285

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