“15 Temmuz’da Büyük İhanetleri Yaşadık..”

* Vali Toprak, “..Ama hep birlikte toplumumuzun tüm katmanlarının gücünü, sevgisini, kardeşliğini, ortak dayanışmasını oluşturarak o ihanet çemberini aştık.”dedi.

Vali Mustafa Toprak, Battalgazi ilçesi Atatürk Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından aylık olarak çıkarılan Özyurt Dergisinin bu ayki özel sayısında 15 Temmuz darbe girişiminin işlendiği “15 Temmuz En uzun Gece” özel sayısının tanıtım ve dağıtımı yapmak üzere okulu ziyaret etti.

Vali Toprak, İlçe Kaymakamı Vedat Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri tarafından karşılandı.

Kendisini çiçeklerle karşılayan beşinci sınıf öğrencisi ikiz kardeşlere teşekkür edip onlarla bir süre sohbet ettikten sonra davetleri üzerine öğrencilerin sınıfına gitti.

Burada da öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Toprak, “Her birinizin çalışkanlığınızı, asaletinizi, anne babalarınıza, eğitim kurumuna, okul yöneticilerine, çevreye olan saygınızı sizin o güzel yanaklarınızdan, yüzünüzden, gözünüzden, duruşunuzdan anladım. Onun için çok teşekkür ediyorum.

Bugün sizlerle burada buluşmak bana güç verdi, kuvvet verdi, ülkemizin geleceği için umut ve yön verdi, bağlılık oluşturdu. Sizlerden aldığım güçle hayata daha iyi bakacağım. Çünkü sizler burada ailelerimizin, öğretmenlerimizin, okul yönetimlerimizin, Milli eğitim Bakanlığımızın, Devletimizin katkıları ile birlikte geleceğinizi çok güzel kılmak adına çalışmalar yapıyorsunuz, dersleri öğreniyorsunuz, eğitiliyorsunuz, sizlerin eğitim hayatına katkı sağlanıyor.

Bizler derslerimize iyi çalışacağız, öğretmenlerimizin bize öğrettiklerini daha farklı kitaplarda okuyarak kendimizi güçlendireceğiz ve bu bilginin bizi güçlendirmesi ile birlikte geleceğe iyi hazırlanacağız.

Sizler geleceğin valileri, komutanları, politikacıları, müdürleri, öğretmenleri, mühendisleri, esnafları, girişimcileri, toplumun her bir noktasında olan kişiler olarak gelecekte bu ülkeyi yöneteceksiniz ve bizlerden almış olduğunuz bayrağı geleceğe sizler taşıyacaksınız.

Aynen bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk ve ondan önceki dönemlerdeki tarihimizden aldığımız değerleri ve gücü, aynen 1923 de nasıl yenilediysek, milli mücadele ve kurtuluş savaşını nasıl kazandıysak, bu mukaddes vatanı kanı ile sulayan şehitlerimizden nasıl emanet aldıysak ve bu noktaya getirdiysek, bundan sonra da siz alacaksınız, sizlerde sizlerden sonra gelecek nesillere aktaracaksınız.

Hepinizle birlikte geleceğe daha iyi şekilde gideceğiz ama annelerimizin, babalarımızın, okulumuzun, çevremizin, öğretmenlerimizin, devletimizin bize kazandırdıklarını iyi bir şekilde değerlendirebilirsek geleceğimiz de güzel olacaktır. Sizlerden beklediğimiz sadece çok çalışmanız ve çok okumanız.

15 Temmuz’da ülkemizi iç savaşa sürüklemeye götürecek kadar büyük ihanetleri yaşadık ama hep birlikte toplumumuzun tüm katmanlarının gücünü, sevgisini, kardeşliğini, ortak dayanışmasını oluşturarak o ihanet çemberini aştık.

Dolayısıyla bu yaşananların geçmişten geleceğe taşınması ve unutulmaması için, bugüne özel Atatürk Ortaokulu’nda bu onuncu özel sayısında “15 Temmuz En uzun Gece” adı altında bu dergide bir takım bilgilerle kuvvetlendirildi. Bu Özyurt eğitim ve sanat dergisinin bundan önceki yayınlanmasındaki katkılarının yanında bu özel sayısının çıkmasında da katkıda bulunan herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Dergilerin dağıtımını yanındakiler ile birlikte gerçekleştiren Vali Toprak öğretmenler odasını da ziyaret ederek öğretmenlerle de bir süre sohbet ettikten sonra Okul Müdürü Fahrettin Tunç ‘un odasında Müdür Yardımcısı Vahap Arıkan’dan İlçe Kaymakamı Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Tatlı, okul yönetimi ve Okul Aile Birliği üyelerinin de katılımı ile okulda yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

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