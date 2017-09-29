“15 Temmuz’da ‘Dışarı Çıkmayın’ Mesajı Geldi..”

FETÖ örgütünün Malatya’daki sivil yapılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen ilk operasyon kapsamında açılan ve 15 tutuklusu bulunan 33 sanıklı davaya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’sinde devam edildi.

Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il yapılanmasını kapsayan ve 15 Temmuz darbe girişiminden önce örgüte yönelik olarak açılan ilk dava özelliğini taşıyan 33 sanıklı davanın duruşmasında dinlenen tanık, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi

Eagle programı üzerinden kendilerine, “Dışarı çıkmayın” talimatını geldiğini söyledi. Mahkeme, 15 sanığın tutukluluk haline devam kararı vererek, duruşmayı 23 Ekim’e erteledi.

Malatya’da, 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi’nden önce, Ocak- Şubat ve Mart 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçlarından haklarında dava açılan 15’i tutuklu, 8’i firar olmak üzere 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki 10. duruşmada, davanın tutuklu sanıklarından ‘İl İmamı’ oldukları iddia edilen Zekai I. ve Yücel Y. ile birlikte örgütün ’il mütevelli heyeti’, ‘İl imamı yardımcıları’ ve ‘örgüt üyeleri’ oldukları iddia edilen Suat S., Muzaffer E., Haşim O., Gökhan G., Osman Ç., Halil K., İmdat Ö., Kaan E.Ö., Mehmet Alper D. ve Turgut A. duruşmada hazır bulundu.

Davanın tutuklu sanığı Turan C., bulunduğu Elazığ Cezaevi’nden sesli ve görüntülü sistem üzerinden 8 kez yapılan bağlantı kurma çalışmasına rağmen sistem üzerinden irtibat sağlanamayınca duruşmaya katılamadı.

Duruşmada tutuksuz sanıklardan Nurettin K. ve Ömer Fatin N. hazır bulundu.

Mahkemeye, Malatya 2. Ağır Ceza Başkanı Hasan Çınar başkanlık etti.

-Firari 2 sanık yakalandı

Davanın Mart 2016 tarihinden beri firari olarak aranan 2 sanığının yakalandığı görüldü. Dava kapsamında haklarında yakalama kararı verilerek aranan ve firar olan sanıklar Mustafa A. ile Hasan Y.’nin yakalanarak tutuklandıkları belirtildi. Sanıklar Mustafa A. ile Hasan Y., duruşmaya Diyarbakır Cezaevinden sesli ve görüntülü iletişim sistemi kullanılarak duruşmaya katıldılar.

-6 yeni ek iddianame dosyaya girdi

Duruşmada Yücel Y., Zekai I., Mustafa A., Turgut A., İmdat Ö. ve Hasan Y., haklarında “Terör Örgütü Üyeliği ve Yöneticiliği” suçlarından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianameler mevcut dosya ile birleştirildi.

-“9 yıl kaldım, emir-komuta zinciri vardı”

Duruşmada A.M. adlı şahıs, tanık olarak dinlendi. Hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma iddiası ile başlatılan soruşturmada aynı zamanda örgütün kriptolu iletişim programı ByLock’u kullandığı da belirlenen A.M., “Etkin Pişmanlık Hükümlerinden” yararlanarak itirafçı olması nedeniyle, davada yargılanan bazı sanıklar hakkında vermiş olduğu bilgiler kapsamında tanık olarak dinlendi.

A.M., öğrencilik yıllarında tanıştığı terör örgütünün içerisinde 9 yıldır bulunduğunu ve bu süre zarfında kendisine verilen görevleri yerine getirdiğini belirterek, “Yaklaşık 9 yıldır FETÖ/PDY ile iç içeyim. Önce öğrenci evi abisi oldum, sonra Bölge Talebe Mesulü (BTM) oldum. Bölge Talebe Mesulü olan 3-4 kişi de, Büyük Bölge Talebe Mesulü’ne bağlıydı. Bölgeler arasında emir-komuta zinciri vardı” diyerek sanıklar arasında bulunan Yücel Y., Zekai I., Turgut A., Hasan Y., İmdat Ö., Mustafa A., isimlerini FETÖ/PDY içinde bulunması nedeniyle tanıdığını söyledi. A.M., Yücel Y. ile Zekai I.’nin cemaat içinde il İmamı olarak bilindiğini de kaydetti.

-“15 Temmuz günü ‘dışarı çıkmayın’ mesajı’ atıldı”

Üniversiteyi kazanmasının ardından B.M. isimli bir kişinin kendisine “Hamit” kod adını taktığını belirten tanık A.M., “Ben ‘ByLock’ kullanıcısıydım. Orada da bu kod ismi kullandım. Bu programdan önce de Kakao Talk ile irtibat sağlıyorduk. Bu uygulamayı kullanırken de bize kimseye bahsetmememiz söyleniyordu. ByLock deşifre olunca Eagle yüklettiler. Buralardan pek mesaj gelmiyordu. 15 Temmuz darbe girişiminde sadece kim tarafından atıldığını hatırlamadığım ‘Dışarı çıkmayın’ mesajı atıldı.” şeklinde ifade verdi.

FETÖ İl İmamı olduğu iddia edilen ve İl Müftülüğünde Vaiz olarak görevli iken 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ihraç edilen Zekai I.’nın cemaat içinde “Arif” olarak bilindiğini ve tanındığını belirten A.M., ancak Zeki I.’nin tutuklanmasından sonra asıl ismini öğrenebildiğini söyledi.

–“O hat benim, ama kimin adına kayıtlı bilmiyorum”

Duruşma savcısı Musa Erdem Altınhalka, sanıklardan Zekai I.’ye kullanmış olduğu cep telefonundan ByLcok tespitinin yapıldığını ve bu telefonun üzerine kayıtlı olduğu belirlenen kişininde Isparta’da FETÖ soruşturmasında firari olarak gözüktüğünü belirtti. Bunun üzerine Sanık Zeki I., ByLock kullanıcısı olmadığını belirterek, “Ben o hattı kullandım. Ama kimin adına kayıtlı olduğunu bilmiyorum. Yaklaşık 6 yıldan beri o hattı kullanıyorum. Numarayı hiç değiştirmeden kullandım.” dedi.

-“Samimiyetim yoktur” deyince, fotoğraf gösterildi

Duruşmada yine Savcı Musa Erdem Altınhalka, tutuklu sanıklardan Yücel Y.’ye, 17-25 Aralık olayı sonrasında işadamları ile çiğköfte partisine katılacak kadar samimiyetinin olup olmadığını sordu. Sanık Yücel Y. ise, “Eğitim danışmanı olmam nedeniyle işadamları ile yönetim kurulu konusunda toplantım var. Ama çiğköfte partisi düzenleyecek kadar samimiyetim yoktur” dedi. Bunun üzerine dosyada sanık Yücel Y.’ye, işadamları ile çiğköfte yerken çekilen fotoğrafın gösterilmesi üzerine, “Eğitim danışmanı olması nedeniyle işadamları ile bir araya gelmiş olabileceğini” söyledi.

İl İmamı olmakla suçlanan Yücel Y., “Ali” kod ismini kullandığı suçlamasıyla ilgili olarak, “Benim dedemin adı Ali, bu nedenden dolayı çevremde bana hep “Ali” derler” şeklinde cevap verdi.

-“Çok sayıda dijital delil çıktı”

Savcı Musa Erdem Altınhalka, sanıkların dijital incelemesinde çok sayıda materyalin ortaya çıkartıldığını ve bunların arasında fotoğrafların da olduğunu söyledi.

Sanıklar bazı cep telefonu üzerinden iletişim sağlayan programların kullanılması ile ilgili olarak soru yöneltilen sanıklar, internet üzerinden yurtdışı ile konuşmanın daha ucuz olması nedeniyle yurtdışındaki tanıkları ile bu şekilde irtibat kurduklarını iddia ettiler.

-“Amerika’ya baldızı boşanacaktı, onun için gittik”

Sanıklardan Haşim O., Kakao talk üzerinden davada tutuklu yargılanan diğer sanık Turan C. İle mesajlaşmasının belirlendiğinin Savcı Altınhalak tarafından söylenmesi üzerine, “Ben o programı bilmem. Ben yazmayı bilmem. Zaman zaman torunum cep telefonumu alır kullanırdı” dedi.

Savcı Musa Erdem Altınhalka’nın sanıklardan Haşim O.’ya, 17-25 Aralık olayı sonrasında Amerika’ya gitmesini ve orada Samanyolu TV’nin stüdyolarını ziyaret etmesi ile ilgili fotoğrafı sorması üzerine, Amerika’ya davanın tutuklu sanıklarından Muzaffer E. ile birlikte gittiğini söyleyerek, “Muzaffer E. ile birlikte gittik. Orda baldızının boşanma meselesi vardı. Bizi Muzaffer E.’nin bacanağı ‘Burada Türkler var’ diyerek, Samanyolu TV’nin stüdyolarına götürdü.” şeklinde yanıt verdi.

Mahkeme Heyeti, 15 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşma için 23 Ekim 2017 tarihine erteledi.

-8 sanık halen firarda

Dava kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan haklarında yakalama kararı bulunan Sadettin Ç., Eyyüp D., Yakup Ö., Ali Ç., Musa Tarkan A., Ramazan Ç., Sedat A. ve Kürşat B. , Mart 2016 tarihinden beri firarda bulunuyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com